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耶誕口罩超應景！家樂福、愛買量販12月11日起限量開賣
口罩不僅能防疫，現在也成為新常態生活的節慶穿搭配件之一，愛買量販將快閃開賣耶誕節限定版成人和兒童醫療口罩，此次販售的版本為綜合花色大禮包，每盒含有3款聖誕節花色，預計12月11日上午11時於愛買門市內藥局正式開賣，花蓮店則是於12月12日開賣，成人款售價300元，每店限量24盒，兒童款售價360元，每店限量20盒，限HAPPY GO會員購買，每人限購1盒，售完為止。
家樂福也搶攻雙12、耶誕節商機，宣布將於全台家樂福量販店陸續限量開賣3品牌耶誕設計款醫療口罩，12月11日起率先推出康乃馨醫療口罩系列，成人版有白色款以及白紅藍3色綜合裝，每盒30片，售價300元；立體兒童版則有紅色、綠色，以及白綠紅3色綜合裝，每盒30片，售價360元，數量陸續到貨，耶誕版售完為止。
另外還有中衛口罩雪花新款醫療口罩於12月12日開賣，共有緋紅雪花、星空雪花2款，每盒30片裝，售價300元，數量各2,400盒，每人限購1盒。福德醫用口罩同樣12月12日開賣，冰晶雪花款30入促銷價299元，限量2,400盒（於家樂福金門、埔里、大墩、北港、北大、中平、全便利購超市除外分店販售）；兒童注音耶誕款30入售價299元，限量3,250盒（於家樂福埔里、北大、中平、全便利購超市除外分店販售），同樣每人限購1盒，以上各款開賣時間依據各店公告為準。
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