最低1.4折 ！KKday「飯店周周快閃」 五星住一晚免3千

旅遊電商平台KKday迎接歲末年終，推出超佛心國旅優惠，周周皆有不同驚喜折扣，五星飯店住房最低1.4折起。此外，響應台北GO補助方案，玩台北住五星級飯店兩天一夜行程不到3千元，優惠超有感。

KKday的雙12促銷，從12月中旬起加碼至明年1月初，每周方案不同，周周有驚喜。12/13前訂購台北寒舍艾美酒店享3.2折優惠，可以6,999元入住原價超過2,2000元的豪華客房，享受市中心五星飯店的奢華；另有文華東方酒店72小時限時快閃，以平假日同價位入住豪華客房外，加價台幣12元就贈一瓶精選紅酒與馬卡龍，還送北北基交通券一日遊。

此外，12/14~12/18將推出台北香格里拉飯店優惠1.4折起的「特級副總統套房」，一覽全台最高飯店盡收眼底的美景，享受高空溫水游泳池與豪華閣貴賓廊的專屬禮遇。

KKday也響應安心旅遊3.0，規劃多條一日遊路線。行程包含專車帶你遊北投知名溫泉景點，入住五星級萬豪酒店；或是走訪台北內湖碧山巖，白石湖吊橋，同心池等熱門拍照勝地，晚上再享受晶華酒店空中電影院，隔天品嘗栢麗廳自助早餐。另外，還有君品酒店「一泊二食雙人龍蝦分享餐」可選擇。安心旅遊3.0精選行程皆可以「每人不超過3,000元」享受兩天一夜入住五星飯店的高CP值，輸入折扣碼可再折250元。