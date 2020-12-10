連14天買一送一！奎克新飲品「巧克力酥片ｘ大甲芋泥」

飲料界最受歡迎的巧克力及芋頭，在耶誕節前夕將「跨界合作」迸出新滋味。奎克咖啡以暢銷40多年的義美「巧克力酥片」佐以綿密滑順的大甲芋泥，打造冬季限定的「超濃芋」巧克力冰沙、熱歐蕾兩款飲品，2020年12月14日至2021年2月7日於全台奎克咖啡門市限時品嘗。

此外，歡慶耶誕節的到來，12月14日前加入奎克LINE@好友(帳號搜尋：@cuiqu)，即可於當日中午12點30分收到「超濃芋烏克力力」同品項買一送一優惠券推播，使用期限至12月27日。

奎克咖啡與義美於2018年耶誕檔期曾攜手聯名合作，以大人小孩心目中不敗的經典零食「義美巧克力酥片」作成香濃沁涼的巧克力冰沙「烏克力力」，造成搶鮮風潮。今年冬季，奎克咖啡再推「超濃芋烏克力力」，以一整塊義美「黑可可巧克力酥片」搭配大甲芋泥，打造「濃芋烏克力力」冰沙及「濃芋烏克力力」熱歐蕾兩款美味飲品，每一口都品嘗得到酥片特有的爽脆口感及芋頭的綿滑香甜。