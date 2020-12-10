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UNIQLO雙12搶攻禦寒商機 全台熱銷HEATTECH科技跨足居家市場

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO除了先前推出了各式禦寒衣物新品之外，在雙12檔期，呈現一系列以HEATTECH科技為主的居家保暖商品。圖／UNIQLO提供
UNIQLO除了先前推出了各式禦寒衣物新品之外，在雙12檔期，呈現一系列以HEATTECH科技為主的居家保暖商品。圖／UNIQLO提供

正式邁入濕冷冬季，UNIQLO除了先前推出了各式禦寒衣物新品之外，更順應後疫情時代的需求，在雙12檔期，呈現一系列以HEATTECH科技為主的貼身衣物、蓋毯和時髦配件等，搶攻冬日的居家保暖商機。

在結束了年度最大的「感謝祭」後，隨之登場的雙12促銷購物活動，平價時尚品牌UNIQLO也不落人後，以「LifeWear服裝療癒學」為概念，於12月11日起至12月17日為止，提供千款抗濕冷保暖新商品選購，最低149元就能入手。說到禦寒就不能不提UNIQLO的招牌HEATTECH科技，發展至今已經有了一般、極暖、超極暖等三種等級的貼身衣物。而且自2003年推出後全球已賣破超過10億件，台灣市場更是每人都有超過3件的HEATTECH系列服飾，因此今年UNIQLO進階運用到居家商品，推出刷毛毯，讓白天到夜晚都能輕鬆保暖。

男裝長刷毛外套雙12價990元。圖／UNIQLO提供
男裝長刷毛外套雙12價990元。圖／UNIQLO提供

不僅如此，HEATTECH科技也首度與UNIQLO U系列聯手，打造可穿著外出的保暖T恤。同時瞄準了居家時首重的療癒商品，準備完整冬季暖心配件，例如「長刷毛家居拖鞋」採用暖色調質感與花樣顏色，搭配超柔軟刷毛內裡確保冬日雙腳的溫暖。女童亦有可愛的Sumikkogurashi刷毛斗篷、和讓人一觸即愛的Peanuts系列抱枕。而在活動期間，包括羽絨、刷毛、及HEATTECH系列都有雙12驚喜價，像是無縫羽絨外套最高降1,000元。在12月11日起四日網路商店購物滿3,000元獨家贈羽絨托特包，超商取貨滿1,212元即可享免運優惠。

女裝長刷毛外套雙12價990元。圖／UNIQLO提供
女裝長刷毛外套雙12價990元。圖／UNIQLO提供

JWA HEATTECH針織帽590元。圖／UNIQLO提供
JWA HEATTECH針織帽590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO HEATTECH ULTRA WARM 超極暖中高領T恤990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO HEATTECH ULTRA WARM 超極暖中高領T恤990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO HEATTECH刷毛毯1,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO HEATTECH刷毛毯1,990元。圖／UNIQLO提供

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