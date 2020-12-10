台灣限量10瓶！ 高登麥克菲爾125週年4部曲最終章

為紀念125年輝煌歷史的蘇格蘭威士忌高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail，G&M），自今年九月起每月推出一支「最後一桶（Last Cask）四部曲」。本月期待度破表的最終章——「Glencraig 1975年44年單桶原酒單一麥芽蘇格蘭威士忌」（酒精濃度54.2%）問世，全球限量110瓶，全台限量10瓶，建議售價58,500元。

該系列首部曲酒款，由已關廠的「Coleburn 1972年40年單一麥芽蘇格蘭威士忌」（酒精濃度62.4%）領軍，一發表旋即刮起收藏風潮。第二、三部曲「Glenury Royal 1984」與「MOSSTOWIE 1979」，也是甫上市即搶購完。

最終章「Glencraig 1975年44年單桶原酒單一麥芽蘇格蘭威士忌」，酒精濃度54.2%，以金色的酒液散發出蜂蜜、椰子和橡木的香氣，並帶有柑橘和持久的花香；由來自蘇格蘭斯佩賽產區的Glenburgie酒廠，使用羅門式蒸餾器（Lomond Stills）所蒸餾生產。此蒸餾器於酒廠使用僅23年，便隨即停止生產，主要被作為調和麥芽威士忌。

高登麥克菲爾為紀念創立125週年，將倉庫中最後一桶Glencraig釋出，此桶僅能裝瓶110瓶，成為高登麥克菲爾Glencraig裝瓶的最後絕響。高登麥克菲爾家族第四代成員暨G&M公司Prestige總監Stephen Rankin表示：「雖然苦樂參半地分享125週年這四款極為珍稀的最後一桶威士忌，但它們見證了G&M 125年以來所追求的完美。」