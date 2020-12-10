大霈《囍宴機器人》相親結婚 透露現實生活也有被安排相親

台法合製VR電影《囍宴機器人》，即將推出2020沉浸式體驗版本。今(12/10) 舉辦記者會，由Janet（謝怡芬）、George（吳宇衛）夫妻檔及李霈瑜（大霈）合演。大霈和Janet平時為師姊師妹檔，在片中飾演新娘和伴娘之間的關係。而現實生活中，新郎George與機器人Janet與目前已經懷了第二胎，即將於2月迎接寶寶的誕生。

記者會上，Janet談到沉浸式體驗，Janet也提到在參加日舞影展時，扮演機器人驚喜出現，「看觀眾在看影片的反應非常有趣，我特別挑了反應很大的觀眾在影片結束後摘掉眼鏡，嚇得他們滿口髒話，非常可愛！」

在片中，大霈飾演的宋珍珍被安排與George相親結婚，大霈也透露現實生活中也有被爸爸安排和朋友的兒子相親，沒想到大霈對爸爸大發火，無法接受沒有感情基礎下和對方交往，監製笑著說：「和片中演出角色一模一樣欸！怪不得演得特別好！」而這次難得的師姐妹同台演戲，大霈還在Janet面前和George調情摸手，大霈笑著說這樣的經驗特別好玩！

【囍宴機器人 2020沉浸式體驗】劇照：Janet飾演機器人 連眼球都有戲。圖／綺影映畫提供

監製陳斯婷透露當初看到腳本非常興奮，融合中西元素又多線式的敘述，有非常多有趣的媒材可以發展故事，便積極爭取製作機會，而他們當下覺得發展VR是非常適合且有趣，於是先進行了VR拍攝的製作，也受到高雄市電影館的支持投資，讓這個作品完美誕生，獲得國際上各大影展的支持，又在文化部的補助之下發展了數位漫畫，而今日在記者會上，監製陳斯婷也正式宣布《囍宴機器人》要進行影集開發，讓「囍宴」宇宙再更完整，而現場Janet及大霈聽完也興奮表示自己一定要參與演出，主持人開玩笑說兩位主演會不會很忙沒時間啊？大霈馬上自嘲說自己是金馬落馬女主角，很閒的啦！也期待並祝福影集順利開拍！

【囍宴機器人 2020沉浸式體驗】劇照-大霈與George在片中將舉辦婚禮。圖／綺影映畫提供

《囍宴機器人》為綺影映畫與法國團隊Digital Rise共同推出之沉浸式體驗作品、高雄市電影館協辦，以VR放映為主軸結合互動演出及觀眾協助的沉浸式體驗。在這裡觀眾將成為玩家，進入一個人型機器人已經上市的年代，並經歷一場四十分鐘的沉浸式體驗。12月11日起至20日止將在「濕地｜venue」（台北市中山區林森北路107巷10號3樓）作展演，12月24日起至2021年1月3日止將移師至高雄VR體感劇院（高雄市鹽埕區大義街駁二大義區C9倉庫）巡迴演出，票券現正於 udn售票網