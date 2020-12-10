J Sheon自認「外貌協會」帥搭G-Shock新表 力讚「不好看戴不出門」

CASIO旗下的G-SHOCK原汁原味復刻1989年第一款指針式表款，在今年推出全新的AWM-500系列金屬版本，受到潮流迷關注。台灣也將於12月12日（六）開賣，因此邀請了人氣創作歌手J Sheon搶先配戴示範，他更是直接表示「有設計感、有點復古，這就是我的菜」。

G-SHOCK近年屢屢把旗下經典系列，改以金屬材質重新詮釋，受到市場好評。此次全新AWM-500表款，就是復刻了1989年品牌的第一款指針式設計，外觀保有圓弧的復古科技感，加上雙顯示功能，讓表迷都迫不及待想要入手。受邀演繹的J Sheon也表示，自己一眼就相中金色款，「因為平常服裝都以單色為主，而且還能跟飾品一起搭配，讓造型有重點」。他還提到自己在挑選表款時，非常重視外觀，「長相好看比較重要，不然戴不出門」，因此G-SHOCK新表符合J Sheon的期待。

G-SHOCK原汁原味復刻1989年第一款指針式表款，在今年推出全新的AWM-500系列金屬版本。圖／CASIO提供

但AWM-500系列不只有搶眼的外型，讓J Sheon驚艷的還有其防水、太陽能、電波校時等強大功能，甚至讓他脫口說出「這真的很來勁！」全新的AWM-500系列腕表，一共推出6款金屬材質與經典樹脂的版本，值得一提的是，為了要保留復古的圓弧造型，並運用於不鏽鋼上，製作難度相對提高不少。另外，在樹脂的款式，推出呼應當代美學的全黑、全紅設計，還提供了一款從指針、按鈕都忠實還原了30年前的樣式，讓消費者能夠有不同的選擇。

J Sheon以一身黑色勁裝搭配G-SHOCK AWM-500GD-9A腕表17,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK AWM-500GD-9A腕表17,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK AWM-500D-1A腕表15,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK AWM-500D-1A8腕表15,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK AWM-500BB-4E腕表3,600元。圖／CASIO提供

G-SHOCK AWM-500E-1E腕表3,600元。圖／CASIO提供