兒童主題月第二彈！LINE TV攜手蘋果劇團 教你用戲劇和孩子溝通
因應年末大人、小孩都期待的耶誕歡樂氣氛，LINE TV「數位劇場」12月兒童主題月主打親子音樂劇，第二波推出曾受邀至瑞典、中國、新加坡等多國演出的知名兒童劇團「蘋果劇團」，連續三週上架人氣作品《糖果森林歷險記》、《龍宮奇緣二-章魚怪盜與飛天船》及《英雄慢半拍》，要用寓教於樂的劇情搭配聲光效果豐富的歌舞音樂，還有可愛的人物角色，陪伴孩子快樂度過一整個月！
提到蘋果劇團，許多大朋友、小朋友應該都不陌生，蘋果劇團不僅是國內老字號的兒童劇團，更是台灣第一個遠赴瑞典演出的兒童劇團，當時呈現的劇作《星星王子》更獲選為烏德瓦拉（Uddevalla）戲劇節的最佳節目，知名度享譽海內外，近年也屢次獲邀到西安、廣州、上海等地出演，甚至創下一位難求的票房紀錄。此外，蘋果劇團長年關注弱勢兒童的需求，除了邀請偏鄉孩童走入劇場看戲，亦曾深入災區舉辦義演，期盼透過表演為每個角落的孩子都帶來笑容。
「以孩子最容易接受的戲劇形式來做兒童教育」是團長方國光的創團初衷，雖然資歷悠久，但劇團在藝術要求和製作表現上卻不斷求新求變、與時俱進。即將在「數位劇場」上架的經典作品《糖果森林歷險記》2019版，就請來教養育兒專家王宏哲擔任劇本顧問，無論是劇情、歌舞都有創新改編，現場更打造繽紛奇幻的糖果森林世界，還有巨無霸棒棒糖與觀眾互動，在吸引目光的同時也教導孩子面對困難的勇氣；《龍宮奇緣二-章魚怪盜與飛天船》特別製作三米高的大型章魚道具，運用黑色布幔營造墨汁席捲海洋的震撼效果，劇情則傳遞手足之間如何因分享而共好的深刻意義。
而《英雄慢半拍》的故事透過將烏龜擬人化，讓父母理解孩子的心聲，在劇中客串「烏龜大神」一角的王宏哲就表示，許多家長在帶著小朋友看完戲之後，紛紛反應和孩子之間似乎更能相互理解、體諒，顯見兒童戲劇教育不只是針對孩子，對父母也是有其重要性。
蘋果劇團別具深意的故事創作，以及熱鬧多元的演出內容，為台灣的兒童歌舞劇帶來全新的感官體驗，非常適合學齡前後的兒童觀賞，爸爸媽媽別再遲疑，現在就上LINE TV「藝文表演館」，跟孩子一同欣賞節目、拉近彼此的距離！
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