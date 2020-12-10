台灣之星「雙12限定」壓軸推出 月租399元起5G吃飽飽

台灣之星今宣布推出今年壓軸最後一檔「雙12限定」好康優惠，即日起至12月31日止，除了最高CP值資費方案月租最低399元起，可享5G不限速上網吃飽飽，上網流量還大方增量最高50%；若想申辦門號搭商品，最新推出的iPhone 12系列手機及iPad、Dyson等多款人氣3C、精品家電/購物金通通入列，只要搭配月租1,199元起資費方案，就能用0元輕鬆入手iPhone 12 Mini 64GB或iPhone 12 64GB，比三大電信最高省10,300元；而沒有申辦門號需求的消費者，台灣之星「買東西商城」也推出多款破萬元潮流3C、精品家電等商品，下殺5.4折起。挑戰市場最低破盤價。

優惠期間於台灣之星全台實體門市及網路門市申辦「雙12限定」月租399元資費方案，綁約24個月，原每月贈送20GB上網傳輸量直接大方增量50%、可享30GB的5G不限速上網傳輸量，到量於實體門市/網路門市申辦者還可分別再享5Mbps/21Mbps的4G上網輕速吃到飽，且網內互打免費、網外/市話各送30分鐘；申辦月租599元則可享5G不限速上網流量翻倍、從每月贈送30GB增至60GB，到量於實體門市/網路門市申辦者還可分別再享10Mbps的4G上網輕速吃到飽/4G不限速吃到飽，且網內互打免費、網外/市話各送60分鐘；申辦月租$699資費方案則直接享有5G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外/市話共爆送250分鐘，與別家電信業者的5G不限速吃到飽月租費相比，每個月現省700元。

台灣之星也於雙12檔期推出社群限定加碼活動，即日起按讚加入台灣之星粉絲團，並參加「#曬出你手上的古董瞎趴手機challenge」活動，上傳自己的經典手機照片並寫下該經典手機型號，且於貼文中hashtag「#多標這句台灣之星就抽iphone12promax」，就有機會抽中最新iPhone12 Pro Max、Samsung Galaxy Note 20；此外，12月28日晚上19時鎖定台灣之星Facebook官方粉絲團直播，還有機會辦門號搶購全台斷貨PS5遊戲主機。