迎戰雙12！四大超商咖啡優惠看這篇 線上買更優惠

迎接雙12，超商再推一波新優惠，為了鼓勵消費者雲端買、跨店取，紛紛推出App、線上購物購買好康，咖啡飲品還沒買夠的消費者，別再錯過這波限時優惠！

7-ELEVEN於OPEN POINT行動隨時取推出「雙12有購嗨優惠活動」，於12月11日至12月13日，連續3天限時優惠，CITY CAFE大熱拿鐵或大熱美同品項買22杯送11杯，各限量10萬組，CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶或熱英式紅茶，同品項買12杯送6杯，也各限量1～2萬組，最高現省605元，線上支付或憑結帳條碼至門市支付皆可購買，每會員帳號每品項限購2組，數量有限、售完為止。此外，為歡慶國際好茶日，緊接著在12月15日至12月17日限時3天，活動期間當天憑7-ELEVEN官方LINE優惠條碼，至7-ELEVEN門市即享CITY TEA現萃茶的熱經典純奶茶買1送1優惠。

全家便利商店也於會員App「隨買跨店取」、旗下電商平台「全家行動購」同推優惠。「隨買跨店取」即日起至12月31日止，每日推出飲料、鮮食、零食等多項商品限量優惠。在全家行動購部份，雙12當日11～21時，每個整點皆會推出快閃商品特賣，最低下殺3.3折起，如11時推出的麻膳堂麻辣豬肉水餃，原價250元，閃購價176元（7折）；14時泰式珍珠奶茶冰棒，原價129元，閃購價79元（6.1折），皆是不可錯過的閃購商品。

萊爾富則採線上「Hi-Life VIP」App、萊購物平台、線下門市三管齊下，推出多項寵愛會員雙12購物好康回饋活動，雙12首日，於「Hi-Life VIP」App推出時下最夯的熱銷機款iPhone12 Pro 128GB和256GB系列限量手機預購活動，除可享有Hi點2倍送，還有機會參與「會員年終慶」祭出的最大獎抽iPhone12 Pro手機活動，等於買一支再抽一支。

想趁年末補貨的會員，「Hi-Life VIP」App內的整買零取，也於12月15日前推出「雙12下殺」館Hi Café大杯熱美式咖啡和大杯熱拿鐵咖啡同品項買12送12，以及多項商品12件組，最低下殺4.5折起；同一期間，虛實整合的萊購物平台也推出全館單筆消費滿350元享Hi點8倍送，還有萊購物「雙12爆殺品」館推出的多項居家生活用品，最低1.9折起，以及萊購物「3C家電」館選購「各式家電」館別內的商品，下單並完成取貨，再請您免費喝咖啡。且不只線上購買3C家電享優惠，線下萊爾富門市也推出會員購買3C周邊商品(不含商品卡)，享消費金額12%回饋活動。此外，12月31日前，會員至萊爾富消費使用HiPay結帳再享Hi點2倍回饋。