不讓林志玲專美於前！隋棠現身馬術俱樂部 巧搭PIAGET珠寶獻英式優雅

隋棠昨日出席茶飲品牌活動、現身馬術俱樂部。過往舉凡馬術、優雅風格、英式下午茶總令人聯想到林志玲，但這回隋棠則不時與馬兒互動，同時戴上瑞士高級珠寶腕表品牌伯爵（PIAGET）的Limelight Gala鑽表，一展優雅風采、不讓志玲姐姐專美於前。

早從2013年起已經長年力挺動保團體的隋棠，昨日不僅白天現身賽馬俱樂部，晚上也驚喜出席欣賞動保紀錄片「十二夜2」。根據「十二夜2」電影臉書粉絲專頁中電影導演Raye表示，第二集上映時曾邀請隋棠數次未成，昨日隋棠的驚喜現身，令導演大為感動。