不讓林志玲專美於前！隋棠現身馬術俱樂部 巧搭PIAGET珠寶獻英式優雅
隋棠昨日出席茶飲品牌活動、現身馬術俱樂部。過往舉凡馬術、優雅風格、英式下午茶總令人聯想到林志玲，但這回隋棠則不時與馬兒互動，同時戴上瑞士高級珠寶腕表品牌伯爵（PIAGET）的Limelight Gala鑽表，一展優雅風采、不讓志玲姐姐專美於前。
早從2013年起已經長年力挺動保團體的隋棠，昨日不僅白天現身賽馬俱樂部，晚上也驚喜出席欣賞動保紀錄片「十二夜2」。根據「十二夜2」電影臉書粉絲專頁中電影導演Raye表示，第二集上映時曾邀請隋棠數次未成，昨日隋棠的驚喜現身，令導演大為感動。
而白天在馬術俱樂部現身時，隋棠則是以黃色蕾絲平口洋裝的亮眼氣色像是呼應PANTONE公布的2021年度色「亮麗黃（Illuminating）」，小禮帽也讓她氣質大加分，化身英國上流社會名媛；同時隋棠全身再配戴了Possession系列珠寶耳環、戒指與Limelight Gala白K金鑽表，透過珠寶的璀璨光澤，讓隋棠的愛心與優雅、同步閃耀。
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