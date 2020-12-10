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乾杯就開運！蘇格登五行開運禮盒杯底藏祝福
2020鼠年終於進入尾聲，2021牛年即將到來，蘇格登單一麥芽威士忌特別發行新春五行開運禮盒，希望大家一起「牛」轉新運。
一如《易經》中由「金、木、水、火、土」元素交織而成的「五行」，將廣闊無垠的萬物融匯合一，凝練成相互協調的和諧原則，與蘇格登追求完美平衡口感的理念不謀而合。蘇格登堅持唯有如五行般缺一不可的傳統精湛工法，透過土壤滋養的大麥及品牌獨享的「天地之水」恩賜，環環相扣的蘊釀工序，從長時間發酵、緩慢蒸餾、曠時熟成至精準比例調和與裝瓶，才能成就平衡風味的酒液。
蘇格登新年禮盒以東方講究萬物循環與平衡的「五行」為底蘊，將「金、木、水、火、土」的美好涵義，帶入送禮之意。本次蘇格登精選三支酒款，運以五行的美好寓意。
「蘇格登12年單一麥芽威士忌」體現「水帶財」，得天獨厚的「天地之水」造就甜味明顯、充滿濃郁果乾香氣的酒款，讓「財運」如水般源源不絕。「蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版」意味「火招運」，獨創的「三桶新工藝」熟成，純粹的雪莉風味自帶火紅琥珀色澤，讓好運氣如同火焰般大發大旺。
「蘇格登15年單一麥芽威士忌」代表「金致富」，擁有首席優雅之作的美名，富蘊滿滿的花果香氣，溫潤的香氣在瓶中綻放出如黃金般的璀璨光芒，宛如年終對此年豐碩成果的完整祝福。除了酒款的祝福之意，這些代表「發財」、「好運」、「富貴」的吉祥祝詞，也刻劃於禮盒中的威士忌杯底座，讓品酩者在每次品鑑後再次感受濃厚的新年祝福。
此外，更別具巧思地製作「五行杯」禮盒，將「水帶財」、「火招運」、「金致富」、「土聚寶」及「木逢春」納入於五角形的禮盒中。期望圓滿的五行開運，能為新的一年帶來更多好運與美好祝福。
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