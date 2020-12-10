向薩克森歷史致意 朗格再推SAXONIA系列兩款新作
經營百年大業，成敗都在能否經歷過時間的洗滌。175年前，朗格（a.lange & söhne）的創辦人於德國格拉蘇蒂創立了首間表廠，為薩克森的製表產業翻開了首頁篇章。因應表廠175年，品牌在象徵薩克森榮光的 「SAXONIA」系列推出兩款新作—SAXONIA THIN與SAXONIA OUTSIZE DATE腕表，以為念想。
位於德國東部的薩克森州，是於1990年兩德統一後所新成立，也象徵朗格在175年歷史後的新出發。有別於品牌其他系列如Lange 1強調偏心式表面設計、Zeitwerk的跳字視窗、1815的經典原創，以及Odysseus的運動活躍，Saxonia系列普遍以較入門、簡約的功能為主。
兩只新款的Saxonia Thin是表廠首次運用黑色砂金石為表面，並搭配40毫米的白金表殼和表廠至今最纖薄的L093.1手上鍊機芯，表殼厚度僅6.2毫米、限量50只；Saxonia Outsize Date則帶來德式高級製表的特色：大日期視窗。L086.8型自動機芯具有朗格自製的自由振盪擺輪游絲，德國銀製成的3/4夾板、鵝頸式槓桿微調系統，機芯並經二次組裝，以確保精密穩定。38.5毫米的表殼採18K白金或玫瑰金打造、並採常規生產。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言