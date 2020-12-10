向薩克森歷史致意 朗格再推SAXONIA系列兩款新作

經營百年大業，成敗都在能否經歷過時間的洗滌。175年前，朗格（a.lange & söhne）的創辦人於德國格拉蘇蒂創立了首間表廠，為薩克森的製表產業翻開了首頁篇章。因應表廠175年，品牌在象徵薩克森榮光的 「SAXONIA」系列推出兩款新作—SAXONIA THIN與SAXONIA OUTSIZE DATE腕表，以為念想。

位於德國東部的薩克森州，是於1990年兩德統一後所新成立，也象徵朗格在175年歷史後的新出發。有別於品牌其他系列如Lange 1強調偏心式表面設計、Zeitwerk的跳字視窗、1815的經典原創，以及Odysseus的運動活躍，Saxonia系列普遍以較入門、簡約的功能為主。