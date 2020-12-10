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向薩克森歷史致意 朗格再推SAXONIA系列兩款新作

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
Saxonia Thin使用了L093.1手上鍊機芯，機芯連表殼厚度僅6.2毫米，纖薄斯文。圖 / 朗格提供。
Saxonia Thin使用了L093.1手上鍊機芯，機芯連表殼厚度僅6.2毫米，纖薄斯文。圖 / 朗格提供。

經營百年大業，成敗都在能否經歷過時間的洗滌。175年前，朗格（a.lange & söhne）的創辦人於德國格拉蘇蒂創立了首間表廠，為薩克森的製表產業翻開了首頁篇章。因應表廠175年，品牌在象徵薩克森榮光的 「SAXONIA」系列推出兩款新作—SAXONIA THIN與SAXONIA OUTSIZE DATE腕表，以為念想。

位於德國東部的薩克森州，是於1990年兩德統一後所新成立，也象徵朗格在175年歷史後的新出發。有別於品牌其他系列如Lange 1強調偏心式表面設計、Zeitwerk的跳字視窗、1815的經典原創，以及Odysseus的運動活躍，Saxonia系列普遍以較入門、簡約的功能為主。

兩只新款的Saxonia Thin是表廠首次運用黑色砂金石為表面，並搭配40毫米的白金表殼和表廠至今最纖薄的L093.1手上鍊機芯，表殼厚度僅6.2毫米、限量50只；Saxonia Outsize Date則帶來德式高級製表的特色：大日期視窗。L086.8型自動機芯具有朗格自製的自由振盪擺輪游絲，德國銀製成的3/4夾板、鵝頸式槓桿微調系統，機芯並經二次組裝，以確保精密穩定。38.5毫米的表殼採18K白金或玫瑰金打造、並採常規生產。

SAXONIA OUTSIZE DATE腕表38.5毫米的表殼採18K白金或玫瑰金打造、並採常規生產。圖 / 朗格提供。
SAXONIA OUTSIZE DATE腕表38.5毫米的表殼採18K白金或玫瑰金打造、並採常規生產。圖 / 朗格提供。
SAXONIA THIN腕表表面的黑色砂金石是朗格首次運用，並採限量50只生產。圖 / 朗格提供。
SAXONIA THIN腕表表面的黑色砂金石是朗格首次運用，並採限量50只生產。圖 / 朗格提供。
具有朗格自製的自由振盪擺輪游絲、德國銀製成的3/4夾板、鵝頸式槓桿微調系統的L086.8型自動機芯，可於透明後底蓋中一覽無遺。圖 / 朗格提供。
具有朗格自製的自由振盪擺輪游絲、德國銀製成的3/4夾板、鵝頸式槓桿微調系統的L086.8型自動機芯，可於透明後底蓋中一覽無遺。圖 / 朗格提供。

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