聽新聞
test
0:00 / 0:00
畫出復古女神妝！ETUDE攜手「女神降臨」用磚紅超迷人
復古風潮正盛，尤其到了冬天，不少女孩都會留起中長髮，變得更溫柔，而今年從妝容到髮色都是暖橘棕色調，因此ETUDE推出「花樣年華」系列，讓大家簡單打造復古甜美的女神感，還邀來韓當紅漫畫「女神降臨」朱進一，一起宣傳花樣年華系列。
花樣年華系列全是懷舊色系，共推出迷你六色眼彩盤、以及五色唇膏，適合畫出70年代的美好妝容。
玩轉色彩迷你眼彩盤#雅緻山茶花中，共有6種顏色，皆是復古色系的感覺，能有秋冬優雅氛圍，搭配珠光與亮光，跑趴，逛街都很適合。花樣年華亮澤唇膏共有5種顏色，能夠散發高光，潤澤感，添加細小分子的角鯊烯油能迅速被雙唇吸收、再搭配椰子油與芒果籽油持續滋潤保濕。
色號包括#01經典繁花，走棕色調路線；#02山茶花之丘是粉膚色的紅；#03胭脂花蕾則是淺粉色；#04花中之最是比較溫暖的粉色系；#05心花綻放是正紅色。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言