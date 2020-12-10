畫出復古女神妝！ETUDE攜手「女神降臨」用磚紅超迷人

復古風潮正盛，尤其到了冬天，不少女孩都會留起中長髮，變得更溫柔，而今年從妝容到髮色都是暖橘棕色調，因此ETUDE推出「花樣年華」系列，讓大家簡單打造復古甜美的女神感，還邀來韓當紅漫畫「女神降臨」朱進一，一起宣傳花樣年華系列。

花樣年華系列全是懷舊色系，共推出迷你六色眼彩盤、以及五色唇膏，適合畫出70年代的美好妝容。

玩轉色彩迷你眼彩盤#雅緻山茶花中，共有6種顏色，皆是復古色系的感覺，能有秋冬優雅氛圍，搭配珠光與亮光，跑趴，逛街都很適合。花樣年華亮澤唇膏共有5種顏色，能夠散發高光，潤澤感，添加細小分子的角鯊烯油能迅速被雙唇吸收、再搭配椰子油與芒果籽油持續滋潤保濕。