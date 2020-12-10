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想蒐滿24支「麥卡倫檔案系列Folio」？請再等18年！

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
麥卡倫書冊系列Folio 6，酒精濃度43%，容量700毫升。圖／摘自Macallan官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫書冊系列Folio 6，酒精濃度43%，容量700毫升。圖／摘自Macallan官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

麥卡倫於2015年首度推出麥卡倫檔案（ARCHIVAL）系列，是為了紀念1970、1980和 1990年代，成功拓展麥卡倫單一麥芽威士忌知名度的經典廣告文宣而生，每個版本以「Folio」加上流水號命名，採限量發行制，預計每年推出一冊，共計畫推出24冊。以目前發行到第6冊的進度來推估，若要將全套24冊蒐集完畢，至少還需要18年的時間，

繼第5冊「Folio 5，KEEP THIS KNOT FIRMLY TIED」之後，日前麥卡倫於歐洲官網釋出「Folio 6 THE CHAIRMAN」相關訊息。和前5冊一樣，第6冊的酒精度依然為43% ABV，容量為700毫升，在歐洲官網線上抽籤開賣；但僅限供貨到歐洲，並未針對台灣發行。

第6冊的酒標與包裝外盒上，所繪製的是麥卡倫總裁Allan Shiach，站在鋼筆與畫筆上，跳高地舞的樣子。這鋼筆與畫筆，正代表了當時麥卡倫創意團隊的Holmes與 Salaman。Allan Shiach同時也是一位作家，不時會向當時的麥卡倫創意團隊兩位成員貢獻點子。

可想而知，這種來自長官的意見，多少會讓兩位廣告人不爽，但面對愛出點子的總裁，他們也沒辦法多說什麼。後來兩位創意人乾脆以總裁跳高地舞的樣子，作為創意主軸，造就了麥卡倫史上最成功、最令人印象深刻、也最有趣的廣告。

這款酒的酒色，呈現深秋的褐色，洋溢柑橘、薑、水煮過的水梨與香草的風味，以及肉桂、橡木與巧克力的風味，尾韻帶著薑的溫暖氣息，綿延不斷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫書冊系列Folio 6，以書冊為包裝造型。圖／摘自Macallan官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫書冊系列Folio 6，以書冊為包裝造型。圖／摘自Macallan官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以麥卡倫總裁Allan Shiach跳高地舞，為麥卡倫書冊系列Folio 6酒標。圖／摘自Macallan官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以麥卡倫總裁Allan Shiach跳高地舞，為麥卡倫書冊系列Folio 6酒標。圖／摘自Macallan官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫書冊系列Folio 6，官網抽籤價格為260歐元。圖／摘自Macallan官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫書冊系列Folio 6，官網抽籤價格為260歐元。圖／摘自Macallan官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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