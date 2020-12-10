2020慢走不送！三款女表五萬有找 預約2021好時光

2020年世界變化大，疫情影響導致關閉國界、全球人心惶惶，直想讓人大呼2020慢走不送！還好已經來到12月，一本桌曆、一份行事曆筆記本、一只手表，幫助你提早看見2021年的生活節奏，也預約嶄新的時光心情。

浪琴（Longines）近期推出一系列藍色表面表款，其中多情系列（DolceVita）的星空藍女士腕表採用青金石當成表面視覺，20.8 X 32毫米的小巧尺寸，簡約但美艷動人，每看一眼時間，星空和希望都在手上；漢米爾頓（Hamiton）則送上一枚經典的Jazz系列Open女表，白色表帶，「小露性感」的開放式表面，隱約窺探到H-10自動上鏈機芯的局部細節，若隱若現。而且機芯還具備80小時的長動力儲存，因為敞開心胸，開芯、自然開心。