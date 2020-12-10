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好愛抹茶！「辻利茶舗」快閃台中9天 再推抹茶泡芙
來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，自12月28日起，將於台中大遠百舉行為期9天的快閃活動，讓中台灣的民眾也能品嚐到多款經典甜點與飲品。另外在12月14日起，辻利茶舗也將再度於7-11推出「健司×辻利抹茶雪藏泡芙」，參與粉絲團活動，還有機會獲得宜蘭礁溪捷絲旅住宿券。
過去曾於台中、高雄等地設有門市的辻利茶舗，近年因品牌調整經營型態，因此僅剩台北留有門市。此次在12月28日至1月5日期間，首度以快閃型態進駐台中大遠百。現場將會販售輕抹茶（冷）、辻利拿鐵（冷）、辻利霜淇淋（杯裝/甜筒裝）、綜合黃豆粉蕨餅、辻利濃茶卷、梅之白抹茶粉、梅之白抹茶禮盒、辻利抹茶藏心蛋捲禮盒等多款人氣商品。
除此之外，現場還有快閃店獨家商品「辻利人氣抹茶蛋糕三重奏」，內含辻利濃茶卷兩片、抹茶生乳酪蛋糕2片與一顆3吋青檸抹茶塔，原價780元，快閃價680元。快閃店並於12月28日至12月31日期間，推出一系列優惠。購買「辻利抹茶拿鐵」，即贈送招牌「辻利抹茶霜淇淋」，每日限量21組，每人限購1組；凡購買「切片蛋糕」或「手作甜點蕨餅」，搭配飲品即可現折30元。
辻利茶舗過去已多次聯名「健司」（Kenji），推出抹茶黑糖珍珠雪糕、抹茶紅豆白玉冰淇淋等多款抹茶產品。12月14日起，將再度於7-11型錄推出聯名限量商品「健司×辻利抹茶雪藏泡芙」，內藏有抹茶慕斯，外層則是麻糬皮與酥脆泡芙，帶來多層次的口感，4入售價239元。發售日起至健司粉絲團參與留言活動，即有機會抽中「宜蘭礁溪捷絲旅」的溫泉家庭房住宿券，1人中獎，4人同行。
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