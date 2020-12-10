紫丁香婦幼關懷協會舉辦女性與藝術座談會獲迴響

紫丁香婦幼關懷協會、財團法人富喬文化藝術基金會與國立臺灣師範大學美術學系於假財團法人張榮發基金會國際會議廳共同主辦「女性與藝術－美麗的人生」座談會，特別邀請此領域專家學者共同暢談女性與藝術－女性的藝術語言、特質及表現，生活與藝術－女性角色對藝術教養的影響，座談會現場座無虛席，專家學者分享女性與藝術層面的精闢見解，讓出席與會人員欣賞沉浸在豐富藝術饗宴中。

財團法人富喬文化藝術基金會董事長張平沼致詞時表示，女性在21世紀無論在職場上或家庭上皆是舉足輕重角色，都是不可或缺，獨一無二，女性學習藝術更可將藝術帶入家庭與生活，帶動家人及下一代的美感教育與文化素養。去年紫丁香婦幼關懷協會與財團法人富喬文化藝術基金會共同舉辦「女性與談判」系列講座，今年以軟性的主題談「女性與藝術」，藝術在生活當中是無所不在，女性的藝術素養若能在生活中展現出才華，不僅可以豐富生活，更有美好璀璨的人生。

台北市文化局副局長陳譽馨致詞時說，藝術需要從小培養並與生活結合在一起，台北市政府文化局在這方面致力推動藝術美感從小培養、紮根，女性藝術美感有無限的可能，當女性生活中充滿美感、美麗人生，也能富足豐富心靈生活饗宴。

國立師範大學美術系白適銘主任蒞臨致詞時表示，台師大美術系是歷史悠久有藝術文化傳承教育使命的學校，台師大畢業校友在全國各地培養中小學生基礎藝術教育，落實藝術從小扎根；而婦女在藝術方面天賦也是獲得社會肯定，女性與藝術教育議題，隨社會時代變遷所觸及面更廣更深，今天談論女性與藝術是符合社會潮流議題，非常有意義。

座談會分成兩場進行，第一場由張平沼主持【女性與藝術–女性的藝術語言、特質及表現】，邀請清華大學藝術學院謝鴻均教授，謝教授則以卡繆對薛西弗斯的解讀闡述作品《記憶的縐褶III》、亞東技術學院駐校藝術家廖美蘭教授則介紹自己的作品、藝術家許維穎博士則藉電影《孤味》詮釋女性與藝術。

第二場由師大美術系前副校長陳瓊花教授【生活與藝術–女性角色對藝術教養的影響】主持，邀請前內政部警政署副署長蔡俊章博士，蔡博士是中國書畫家協會評定國家一級美術師，他以＜情義人生＞影片講述，從事藝術為他帶來的好處；師大藝術學院院長趙惠玲教授、松山社大銀髮藝術培訓講師何妍儀老師擔任與談人，何老師長期推廣兒童藝術教養與銀髮藝術教養、長照藝術教養，期望藉由本次座談會啟發女性朋友們對藝術的愛好。

現場嘉賓也呼籲，台灣已於2018年轉為高齡社會，推估將於2026年邁入超高齡社會，婦女再度就業等勞動力問題以及下一代菁英教育等問題將越見普遍，女性如何藉由多元化的學習來自我提升將更顯重要！期望本場座談會從藝術的角度傳達，帶領女性如何透過藝術發揮特質，為自己和家人共創美麗的人生。

紫丁香婦幼關懷協會陳淑珠理事長會後表示，二十一世紀是美感的世紀，在全球化的大趨勢下，美感已是一種競爭力，藝術不但能提升自我附加價值，更能昇華內在涵養與智慧真理。