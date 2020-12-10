竇靖童帥穿PUMA聯名新款、adidas攜手超模Karlie Kloss展現時尚女力

PUMA三度與香港公仔（玩具）教父Michael Lau合作，翻玩經典的Suede鞋款，並找了年輕世代的音樂人竇靖童詮釋，演繹女性也能有帥氣的一面。而adidas則與超模兼實境秀主持人Karlie Kloss打造2021春季聯名系列，宣告女性也可勇敢追夢、積極踏出第一步，

繼2017、2018年的合作後，香港公仔教父Michael Lau將創作歷程中的嘗試與錯誤以「SAMPLE 樣本」意念為主題，再次與PUMA聯手推出SUEDE VTG by Michael Lau鞋款。使用四面鋸齒狀布樣拼貼鞋面，仿造未完成的製作打樣外型，並讓左、右鞋子的顏色配置及深淺程度都不一致的設計巧思，以錯置理念翻玩出「誤差」的精髓。不僅如此，還延續了相同概念，打造一系列的聯名服飾，請來王菲愛女竇靖童詮釋具有濃厚潮流感的設計，凸顯了其不羈又隨興的態度，以及女性對於街頭流行的觀點。

超模Karlie Kloss演繹聯名款橘紅短版寬袖外套2,690元，內搭同系列白色短袖T恤1,490元，打造修身視覺效果。圖／adidas提供

超模Karlie Kloss與adidas設計副總裁Josephine Aberg共同創作，推出包括鞋款、運動內衣、緊身褲與街頭風格服飾。Karlie Kloss以自身運動體驗為基礎，結合adidas的AEROREADY透氣面料、永續環保的PRIMEGREEN與PRIMEBLUE等面料，利用白、黑與橘紅三種配色貫穿全系列。聯名鞋款具備旗艦BOOST中底，搭配中足TORSION系統，提供額外的扭抗力，加上Continental馬牌輪胎大底則賦予出色抓地力，兼具實用與搭配功能。同系列服飾中的寬袖外套，採雙面針織、立體布料異材質拼接撞色，塑造出修身視覺效果，讓人矚目。

超模超模Karlie Kloss演繹聯名款連帽風衣外套4,090元。圖／adidas提供

adidas與Karlie Kloss 2021春季聯名系列運動長褲2,490元。圖／adidas提供

adidas與Karlie Kloss 2021春季聯名系列SOLARGLIDE鞋4,590元。圖／adidas提供

PUMA Suede VTG Michael Lau鞋4,180元。圖／PUMA提供