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竇靖童帥穿PUMA聯名新款、adidas攜手超模Karlie Kloss展現時尚女力

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
竇靖童詮釋PUMA Michael Lau系列Sample立領外套5,180元、系列長褲4,480元、Suede VTG Michael Lau鞋4,180元。圖／PUMA提供
竇靖童詮釋PUMA Michael Lau系列Sample立領外套5,180元、系列長褲4,480元、Suede VTG Michael Lau鞋4,180元。圖／PUMA提供

PUMA三度與香港公仔（玩具）教父Michael Lau合作，翻玩經典的Suede鞋款，並找了年輕世代的音樂人竇靖童詮釋，演繹女性也能有帥氣的一面。而adidas則與超模兼實境秀主持人Karlie Kloss打造2021春季聯名系列，宣告女性也可勇敢追夢、積極踏出第一步，

繼2017、2018年的合作後，香港公仔教父Michael Lau將創作歷程中的嘗試與錯誤以「SAMPLE 樣本」意念為主題，再次與PUMA聯手推出SUEDE VTG by Michael Lau鞋款。使用四面鋸齒狀布樣拼貼鞋面，仿造未完成的製作打樣外型，並讓左、右鞋子的顏色配置及深淺程度都不一致的設計巧思，以錯置理念翻玩出「誤差」的精髓。不僅如此，還延續了相同概念，打造一系列的聯名服飾，請來王菲愛女竇靖童詮釋具有濃厚潮流感的設計，凸顯了其不羈又隨興的態度，以及女性對於街頭流行的觀點。

超模Karlie Kloss演繹聯名款橘紅短版寬袖外套2,690元，內搭同系列白色短袖T恤1,490元，打造修身視覺效果。圖／adidas提供
超模Karlie Kloss演繹聯名款橘紅短版寬袖外套2,690元，內搭同系列白色短袖T恤1,490元，打造修身視覺效果。圖／adidas提供

超模Karlie Kloss與adidas設計副總裁Josephine Aberg共同創作，推出包括鞋款、運動內衣、緊身褲與街頭風格服飾。Karlie Kloss以自身運動體驗為基礎，結合adidas的AEROREADY透氣面料、永續環保的PRIMEGREEN與PRIMEBLUE等面料，利用白、黑與橘紅三種配色貫穿全系列。聯名鞋款具備旗艦BOOST中底，搭配中足TORSION系統，提供額外的扭抗力，加上Continental馬牌輪胎大底則賦予出色抓地力，兼具實用與搭配功能。同系列服飾中的寬袖外套，採雙面針織、立體布料異材質拼接撞色，塑造出修身視覺效果，讓人矚目。

超模超模Karlie Kloss演繹聯名款連帽風衣外套4,090元。圖／adidas提供
超模超模Karlie Kloss演繹聯名款連帽風衣外套4,090元。圖／adidas提供

adidas與Karlie Kloss 2021春季聯名系列運動長褲2,490元。圖／adidas提供
adidas與Karlie Kloss 2021春季聯名系列運動長褲2,490元。圖／adidas提供

adidas與Karlie Kloss 2021春季聯名系列SOLARGLIDE鞋4,590元。圖／adidas提供
adidas與Karlie Kloss 2021春季聯名系列SOLARGLIDE鞋4,590元。圖／adidas提供

PUMA Suede VTG Michael Lau鞋4,180元。圖／PUMA提供
PUMA Suede VTG Michael Lau鞋4,180元。圖／PUMA提供

adidas與Karlie Kloss 2021春季聯名系列短版外套2,690元。圖／adidas提供
adidas與Karlie Kloss 2021春季聯名系列短版外套2,690元。圖／adidas提供

adidas 香港

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