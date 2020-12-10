最小體積、最大感動！Epson不安於「視」推出全球最小的3LCD雷射投影機

現代人對於多元影音串流的需求增加，在追求輕巧好攜帶播放設備的同時，也期待擁有大螢幕且清晰的高品質畫面。全球創新科技領導品牌Epson不安於「視」，推出全球最小*註一的3LCD雷射投影機EF-11（上市價NT$22,900），及最小*註一的智慧型3LCD雷射投影機EF-12（上市價NT$32,900），兩款新機以3LCD雷射投影技術打造3倍彩色亮度，並擁有ANSI*註二1,000流明的白色亮度，精彩還原影像最真實的樣貌；EF-12更搭載Yamaha高音質喇叭，讓音色保有最真實的純粹，可為用戶帶來超乎期待的移動式影音享受。

即日起至12月31日止，Epson EF-11／EF-12新品在 有.設計uDesign 平台獨家開放預購，並將於12月17日至12月20日，在第41屆台北國際音響暨藝術大展中首度亮相，邀請所有民眾搶「鮮」體驗全球最小3LCD雷射投影機，一同感受最真實的影音雙棲魅力！

Epson EF-12 內建Android 9.0系統，可透過Google Play商店下載Spotify、KKBOX、Catch Play及Friday影音等應用程式，輕鬆開啟精采影音生活。圖/文 台灣愛普生提供

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示：「為提供消費者更具彈性且全方位的影音娛樂體驗，Epson領先全球推出尺寸最小的3LCD雷射投影機，且讓白色亮度等於彩色亮度達1,000流明，也顛覆了過去消費者對於小型投影機，低亮度、低解析度的既定印象。

此次推出的EF-12自由『視』移動光屏，更與全世界聲音公司的領導品牌Yamaha合作，其不僅擁有多年專業樂器的製造經驗，在喇叭的音質呈現上，更是以專家級的標準調校，力求表現出最純粹的真實音色，正與Epson致力於打造最真實投影畫面的理念不謀而合，不僅兼顧了視覺與聽覺專業表現，更要以最小的播放設備尺寸，為用戶帶來最大、且最真實的感動。」

超乎想像！3LCD雷射投影技術成就真實亮度 EF-11／EF-12輕鬆滿足多元娛樂需求

全球最小的3LCD雷射投影機Epson EF-11／EF-12，以獨家3LCD雷射投影技術，實現3倍彩色亮度，且白色亮度達到1,000 ANSI流明，並擁有2,500,000：1的超高對比度，成就影像真實亮度的同時，更豐富畫面的色彩層次。鏡頭距離牆面1.79公尺，即可投放高畫質1,920 x 1,080P Full HD影像的80吋畫面，最大可達150吋大畫面。

Epson EF-12更支援4K訊號及HDR高動態對比，並內建Android 9.0系統，可支援Spotify、KKBOX、Catch Play及Friday影音等多項台灣民眾愛用的應用程式，一次串連多元影音服務平台。結合Yamaha高音質喇叭，可自由切換高達六種場域情境，用戶能夠依照不同的需求，選用合適的聲音模式，達到最佳的視聽體驗，讓用戶盡情享受在影像與聲音一次滿足的真實「視」界。

Epson全球最小的智慧型3LCD雷射投影機EF-12，具備高亮彩、高音質的特性，輕鬆提升室內派對質感！圖/文 台灣愛普生提供

EF-11／EF-12自由「視」移動光屏 橫跨室內及戶外多元應用 商務溝通不受場地限制

不論是家庭聚會、朋友派對的居家使用，或是提案與小組討論的商務情境，Epson全球最小的3LCD雷射投影機EF-11／EF-12，能夠靈活運用在各種應用場域當中。延續自由「視」移動光屏的輕巧可攜、隨放隨投的多角度投放特性，無論用戶在家中坐著還是躺著，都能夠以最舒適自在的狀態，享受悠閒影視時光。喜愛戶外野餐及露營的家庭，Epson EF-11／EF-12輕巧的主機設計，及雷射光源壽命可達20,000小時的高耐用度，可滿足戶外娛樂需求，提供露營、野餐等戶外活動更加豐富的選擇。

除此之外，針對頻繁外出洽公的商務人士，Epson EF-11／EF-12 分別支援Miracast及Chromecast無線投影，能夠迅速連結隨身的智慧型裝置進行投放，內建「自動垂直／水平梯形修正功能」，在任何場所中，都能隨時投放出完美畫面，時刻進行商務提案或小組討論，精準掌握工作節奏，有了Epson自由「視」移動光屏，會議室將不再是唯一的商務交流場域，簡易直覺的操作，可為分秒必爭的商務人士，帶來最有效率的新型態工作模式。Epson EF-11／EF-12輕巧便攜、隨處可投的特點，完美適用於日常多種情境，讓生活視野加倍精采！

Epson EF-11支援無線投影，快速連結隨身智慧型裝置進行投放，時刻進行商務提案或小組討論，精準掌握工作節奏！圖/文 台灣愛普生提供

有.設計uDesign獨家預購 享超豪禮再加碼限量收納包！音響展首亮相邀請民眾搶「鮮」體驗

Epson新一代自由「視」移動光屏EF-11／EF-12，凝聚了「真實亮度、真實色彩、真實聲音」三種元素，為用戶還原影音最原始、真實的感動。自即日起至12月31日，於 有.設計uDesign 平台獨家開放預購，同時祭出專屬優惠，凡購買EF-11／EF-12，即可享有.設計平台購物金15,000／25,000回饋(最高折抵20%)，加碼再送限量專屬收納包！新品也將於第41屆台北國際音響暨藝術大展首度亮相，邀請民眾親臨現場搶「鮮」體驗，實際感受自由「視」移動光屏一機滿足的多元彈性影音生活！

Epson自由「視」移動光屏EF-11／EF-12預購資訊

有.設計uDesign平台： https://bit.ly/3gyVPYI

Epson 2020第41屆台北國際音響暨藝術大展展出資訊

日期：民國109年12月17日（四）至12月20日（日），共展出四天

時間：上午10：00至晚上18：00

地點：台北圓山大飯店（台北市中山區中山北路四段1號）

展房：3樓346展房

註一：根據Future Source 2020／10／22全球投影機市場調查資料。