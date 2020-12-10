別只會聊福灣巧克力！30大網夯台灣本土巧克力　精品、平價都好吃到爆

台灣巧克力很厲害！

近年來在政府的推動下，台灣可可產業算是發展得有聲有色，更有許多品牌陸續出國比賽、帶回大獎。可可豆是製作巧克力的原料，大人小孩都對甜中帶苦的巧克力滋味深深著迷，化在口中的濃郁氣息更是療癒，就像經典老片《濃情巧克力》說的，一顆顆的巧克力就是有著滿足味蕾又讓心靈滿足的神奇魔力。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家認識這幾年台灣紅到不行的本土巧克力品牌，世界都知道台灣巧克力的美好了，你還只知道金莎、M&M's、GODIVA就太落伍了！

image source:fb/福灣巧克力



第18名：畬室（Yu Chocolatier）

畬（音同「魚」）室的是台灣最早在ICA世界巧克力大賽上得獎的品牌，也是唯一一個受邀參加倫敦、巴黎「巧克力沙龍」的台灣巧克力品牌，由專業師傅製作的頂級巧克力，讓吃過的人都會無法自拔地愛上他們家獨有的細膩層次風味。

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第16名：可茵山

可茵山可可莊園位在屏東，是一個相當受歡迎的休閒農場，在這裡不只可以吸收到巧克力的一切知識，還能品嚐和DIY巧克力，莊園裡也展示古代巧克力的製作流程，他們有一款百分百巧克力的明星商品，味道濃郁順口，讓許多人遠道而來，親自到莊園購買，一定要試一試啊！

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第15名：阿信巧克力

「阿信巧克力農場」裡有將近兩萬棵可可苗，還種植了300棵可可樹，遊客可以透過DIY體驗，創作巧克力口味和各式形狀的甜點，他們的巧克力品牌「UNCLE CHOCO」也很受歡迎，最經典的品項就屬70%生巧克力，微Q的口感快速融化在口中擴散濃郁香氣，讓吃過的人都難忘。

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第14名：莊式巧克力（Chuang Chocolate）

莊式巧克力的特色就是每一顆巧克力都充滿著藝術氣息，創辦人兼主廚用畫筆在巧克力外殼上繪出各種圖騰，讓每一顆巧克力都像一個藝術品，美麗無比之外，在口味上也相當有特色。

他們不走用單一口味的路線，而是擅長兩種以上的「複味」表現方式展現巧克力的風味層次，其中有一款得獎的「武松打虎」，就是主廚用日本名清酒獺祭，搭配高雄玉荷包做成的甘納許當內餡的巧克力作品。

第13名：巧遇農情

「巧遇農情CHOMEET」是台灣青創品牌，用台灣種植的可可結合在地農產，製作出正港MIT的巧克力，他們家最受歡迎的品項就是74%台灣巧克力，吃起來有細膩溫暖的層次，甜中帶苦的口感帶上濃厚堅果香，讓人一吃就有好心情，除此之外他們的「無糖可可粉」粉質相當細緻，沖泡開來的色澤和香氣表現也都十分完美。

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第8名：巧克力雲莊（Schokolake）

投資參與厄瓜多可可莊園生產的巧克力雲莊，直接運回可可豆在台灣加工製造巧克力，他們家最受歡迎的「雲莊經典生巧克力」，用65%與75%兩種不同風味比例的巧克力製作．吃起來既濃郁又香醇，口感則像絲綢一樣滑順。

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第6名：Feeling 18-18度c

2006年從網路發跡的Feeling18，他們堅持以攝氏18度的溫度來呈現巧克力的美好風味和品質，主打各種濃度的生巧克力的Feeling18，濃度最高的85%生巧克力十分受到愛吃高濃度巧克力迷的喜愛，還有適合大眾口味的65%生巧和75%生巧，也獲得廣大網友的肯定。

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第3名：新貴派

經典得要命的新貴派～是宏亞公司出產的唷！至今雖然有各式各樣的口味推陳出新，但最讓網友念念不忘的依然是「香濃花生醬口味」，咬下一層層酥脆夾心後，吃到濃郁牛奶巧克力和顆粒花生醬，不管什麼時候吃都是讓人回憶滿滿又充滿幸福感的好滋味啊！

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第2名：Cona's妮娜巧克力

Cona's妮娜巧克力曾在英國皇家學院舉辦的巧克力大賽中，從46國中脫穎而出，以「36%抹茶生巧克力」、「加勒比海雞尾酒單品巧克力」和「陽光水果單品巧克力」抱回三項銀獎。

參加iTQi競賽也以「紅玉紅茶黑巧克力薄片夾心」獲得2星、「炭培烏龍茶黑巧克力薄片、和「85%醇濃黑巧克力薄片夾心」各獲得1星，不只是台灣之光，更是一個經常抱獎的巧克力品牌啊！

第1名：77乳加

77乳加巧克力也是宏亞公司所生產的經典產品，是許多人從小吃到大的零嘴之一，牛奶巧克力包裹越嚼越香的牛軋糖，加上一顆顆的花生，層次滿滿的口感和著奶香、可可香和堅果香，讓人越吃越來勁，近年77乳加巧克力更和許多品牌聯名，在包裝、口味上變出不少新把戲與新滋味，完全就是讓人會一直喜歡下去的經典巧克力啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月10日至2020年12月08日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣本土巧克力』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」