京劇名伶魏海敏新火花 跨界演繹藝術珠寶JHENG JEWELRY

「在舞台上，我用唱、念、做、打來代表一個人物，是源自於生活，而昇華於生活。這就是我們京劇表演最高的一個層次。」京劇藝術家魏海敏說。她是國家文藝獎得主、梅蘭芳大師之子梅葆玖的弟子，也是當今最知名的梅派傳人。未曾想過，會在舞台下見到她卸去了妝髮、穿著優雅的時裝演繹珠寶的模樣。「我也是個現代人，只是我學的這個藝術是從很古早以前就開始的，」她笑說。

而這個從事藝術的「現代人」的身份，正是促成魏海敏新作「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」與百年傳承的珠寶世家JHENG JEWELLERY跨界合作的原因：在表演和珠寶藝術悠久的傳承歷史中，魏海敏看見活在當下的自己，帶著這段深厚的文化傳承轉變革新、走向國際。正如已經傳承到第三代藝術總監鄭允婕Joan Cheng的JHENG JEWELLERY，從到府服務的金工到家族耕耘多年的珠寶公司，積累百年的深厚底蘊，正要開啟新的篇章。

「在1920年代，梅蘭芳大師創造了一個傳統戲劇的審美，因為他是男的、塑造了女性的極致，從內而外比女人還要像女人；但在現在21世紀這個時代，魏海敏在做的，已經不是那個東西了：我不需要變成女人因為我本來就是女人，所以當我在表演的時候，我就側重在我真正去深入到各種不同女性的內在。」魏海敏述說這次合作與傳承：「京劇的表演我們都說是「程式化」，是一套一套的表演程式慢慢訓練而成的。但是在現在這個時代，我們開始扮演很多不同的角色，勢必要去要去深入到角色的內在，才能夠演出角色的獨特性。台底下坐著一千多個觀眾，每一個人心裡面所想的都不一樣，要滿足他們、讓他們感受到情感的碰撞，並昇華出另外一種淨化的感覺，我想這個就是戲劇最基本的價值。」