快訊

陳子璇曝與高國華婚變主因 認感情無法挽回崩潰大哭

兩人出現副作用！英國警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京劇名伶魏海敏新火花 跨界演繹藝術珠寶JHENG JEWELRY

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
京劇名伶魏海敏新劇「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」將與JHENG JEWELLERY臉譜珠寶合作展覽，精彩可期。服裝提供／SHIATZY CHEN。記者陳立凱／攝影
京劇名伶魏海敏新劇「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」將與JHENG JEWELLERY臉譜珠寶合作展覽，精彩可期。服裝提供／SHIATZY CHEN。記者陳立凱／攝影

「在舞台上，我用唱、念、做、打來代表一個人物，是源自於生活，而昇華於生活。這就是我們京劇表演最高的一個層次。」京劇藝術家魏海敏說。她是國家文藝獎得主、梅蘭芳大師之子梅葆玖的弟子，也是當今最知名的梅派傳人。未曾想過，會在舞台下見到她卸去了妝髮、穿著優雅的時裝演繹珠寶的模樣。「我也是個現代人，只是我學的這個藝術是從很古早以前就開始的，」她笑說。

而這個從事藝術的「現代人」的身份，正是促成魏海敏新作「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」與百年傳承的珠寶世家JHENG JEWELLERY跨界合作的原因：在表演和珠寶藝術悠久的傳承歷史中，魏海敏看見活在當下的自己，帶著這段深厚的文化傳承轉變革新、走向國際。正如已經傳承到第三代藝術總監鄭允婕Joan Cheng的JHENG JEWELLERY，從到府服務的金工到家族耕耘多年的珠寶公司，積累百年的深厚底蘊，正要開啟新的篇章。

「在1920年代，梅蘭芳大師創造了一個傳統戲劇的審美，因為他是男的、塑造了女性的極致，從內而外比女人還要像女人；但在現在21世紀這個時代，魏海敏在做的，已經不是那個東西了：我不需要變成女人因為我本來就是女人，所以當我在表演的時候，我就側重在我真正去深入到各種不同女性的內在。」魏海敏述說這次合作與傳承：「京劇的表演我們都說是「程式化」，是一套一套的表演程式慢慢訓練而成的。但是在現在這個時代，我們開始扮演很多不同的角色，勢必要去要去深入到角色的內在，才能夠演出角色的獨特性。台底下坐著一千多個觀眾，每一個人心裡面所想的都不一樣，要滿足他們、讓他們感受到情感的碰撞，並昇華出另外一種淨化的感覺，我想這個就是戲劇最基本的價值。」

將於2021年4月9日至4月11日於台北國家兩廳院及4月17日於新竹縣政府文化局演藝廳登場的「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」，是國家兩廳院台灣國際藝術節（Taiwan International Festival of Arts，簡稱TIFA）的焦點大作，演出期間JHENG JEWELLERY將於國家戲劇院大廳同時舉辦臉譜系列珠寶特展，以珠寶藝術與表演藝術相輝映。魏海敏將於劇中透過重現6個自己曾扮演過的經典角色，以自身生命串起台灣歷史裡的重要時刻。對於第一次在舞臺上演出卸下面具的自己，她笑：「開始要做我自己，是有點緊張。因為戴面具戴慣了嘛！」

JHENG JEWELLERY臉譜系列黃色剛玉翡翠臉譜墜飾，182萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列黃色剛玉翡翠臉譜墜飾，182萬6,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列黑鑽冰翡水晶臉譜墜飾，225萬5,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列黑鑽冰翡水晶臉譜墜飾，225萬5,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
京劇名伶魏海敏新劇「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」將與JHENG JEWELLERY臉譜珠寶合作展覽，精彩可期。服裝提供／SHIATZY CHEN。記者陳立凱／攝影
京劇名伶魏海敏新劇「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」將與JHENG JEWELLERY臉譜珠寶合作展覽，精彩可期。服裝提供／SHIATZY CHEN。記者陳立凱／攝影
JHENG JEWELLERY臉譜系列貓眼水晶臉譜墜飾，173萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列貓眼水晶臉譜墜飾，173萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列翡翠臉譜墜飾，121萬元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY臉譜系列翡翠臉譜墜飾，121萬元。圖／JHENG JEWELLERY提供
國寶級京劇名伶魏海敏穿SHIATZY CHEN，優雅演繹JHENG JEWELLERY臉譜系列珠寶。記者陳立凱／攝影
國寶級京劇名伶魏海敏穿SHIATZY CHEN，優雅演繹JHENG JEWELLERY臉譜系列珠寶。記者陳立凱／攝影

珠寶

相關新聞

下架的福灣巧克力脆餅賣「員工價」？星巴克：並無此事

福灣巧克力前董座的性騷擾事件愈演愈烈，各品牌相關聯名商品也紛紛下架，同時衍生出另類風波。據蘋果新聞網接獲爆料指出，星巴克...

京劇名伶魏海敏新火花 跨界演繹藝術珠寶JHENG JEWELRY

「在舞台上，我用唱、念、做、打來代表一個人物，是源自於生活，而昇華於生活。這就是我們京劇表演最高的一個層次。」京劇藝術家...

誠品發表年度報告 張愛玲同時入選台港陸十大作家

祖師奶奶魅力無法擋！誠品今日發布「2020誠品年度閱讀報告」，今年適逢百歲誕辰的傳奇作家張愛玲，是唯一同獲台港陸讀者青睞...

設計師變虛擬角色 VERSACE線上推出限定版運動鞋

受到新冠肺炎疫情影響，今年潮牌界盛宴ComplexCon轉戰線上以名為「ComplexLand」的活動展開，這次義大利時...

羅伯派汀森、世勛搶先穿DIOR男裝 清朝宮廷刺繡表現卡通怪物圖案

動漫與科技持續玩下去，DIOR男裝創意總監Kim Jones在2021秋季以更為濃稠的色彩、令人玩味的設計，打造個性強烈...

46樓看101日落、吃點心！新葡苑46首推「下午茶套餐」

位於微風南山46樓的景觀餐廳「新葡苑46」，突破過去僅有午、晚餐的型態，以精緻的港式點心，搭配上台灣在地茗茶，首度推出2...

BoyFriend Look！這幾款男表 女生戴也有型！

戴手表，機械表似乎總是男性的專利。但其實隨著中性風潮興起，男衣女穿、男表女戴也成為合理的造型穿搭之選。事實上，就因為大尺...

FENDI浪漫粉紅泡泡耶誕燈景 玻璃吊燈來自手工創作

FENDI在今年秋冬主打品牌經典黃、淡粉色FENDI Packaging包款系列，設計靈感來自品牌的包裝袋或包裝盒，此一...

江振誠把藝術變成料理 RAW青森週菜色曝光

RAW主廚江振誠自2019年開始擔任日本青森縣觀光推廣大使，日前以「線上視察」的方式，進行為期四天的「青森探索之旅」，企...

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」 當天全站超商99元免運 限時搭北捷不用錢

雙11檔期創下全站狂賣2億件商品紀錄的蝦皮購物，宣布雙12擴大加碼，再推「12.12狂歡生日慶」活動，除了整點搶1.2折...

飾品圖書館變復古莊園！little ZANZAN小冉冉在西門町

深受年輕時尚女性喜愛的韓國飾品專賣店冉冉（ZANZAN），自2019年在台成立第一家門市以來，以洋溢文藝氣息的飾品圖書館...

2020聖誕節交換禮物挑選攻略！精打細算送到心坎裡

天氣漸漸轉涼的12月，聖誕節的氣氛也越來越濃厚，你是否已經開始煩惱，與朋友的交換禮物派對，到底要怎麼準備呢？有.設計在這邊幫大家整理如何在有限的預算內，送出滿懷誠意又能送到對方心坎裡的聖誕禮物！ 12/25前，有.設計全站消費，即可抽微縮人生特展及色廊展2.0展覽票券，加入有.設計Telegram再抽SML EXPO展覽門票，詳情請見有.設計聖誕節特別活動「暖心聖誕：世界還遊」。

熱門新聞

今全台有雨！大雨炸北北基宜 入冬最強冷空氣週日報到

基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

雙12限時3天！7-ELEVEN行動隨時取咖啡優惠買22送11

水庫啓動人工增雨 苗栗降雨7.6毫米

石虎飛飛逃家17天無過度虛弱 動物園研判沒離開太遠

石虎「飛飛」回家了！動物園證實在誘捕籠內捕獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。