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下架的福灣巧克力脆餅賣「員工價」？星巴克：並無此事

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星巴克的冠軍巧克力脆餅也衍生下架風波，品牌公關一律噤口，不願多談。圖／星巴客提供
星巴克的冠軍巧克力脆餅也衍生下架風波，品牌公關一律噤口，不願多談。圖／星巴客提供

福灣巧克力前董座的性騷擾事件愈演愈烈，各品牌相關聯名商品也紛紛下架，同時衍生出另類風波。據蘋果新聞網接獲爆料指出，星巴克低調下架福灣巧克力合作商品，總公司卻強塞給各門市要求吸收成本，同時以「員工價」賣給同仁。台灣星巴克在第一時間回應，「基於珍惜食物，讓門市人員低價選購，沒強迫」。記者再度去電詢問，得到的回覆竟是，「商品已下架，相關內容為員工誤解，並無此事」。

最近福灣巧克力因性騷擾案引發爭議，包含桂冠、MISTERDOUNUTS，嵜本生土司、乖乖、家樂福、金色三麥、全家等多個品牌都宣布停止合作；星巴克近日也悄悄下架和福灣巧克力合作的「冠軍巧克力脆餅」，在此之前，也曾推出冠軍巧克力中秋月餅，隨著爭議擴大，脆餅已悄悄下架。

第一線員工向媒體爆料指稱，總公司停售的「冠軍巧克力脆餅」卻配送到各門市，等同強迫門市吸收成本。對此，星巴克第一時間回應，該商品已於11/26下架，脆餅是讓夥伴們自由購買，並無強迫，若員工不願認購，則會由各門市依報廢流程處理。但稍後記者再度去電，星巴克僅低調回應，「並無此事」，不願多談。

巧克力 星巴克 福灣

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