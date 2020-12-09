設計師變虛擬角色 VERSACE線上推出限定版運動鞋

受到新冠肺炎疫情影響，今年潮牌界盛宴ComplexCon轉戰線上以名為「ComplexLand」的活動展開，這次義大利時尚品牌VERSACE也參與其中，除了呈獻數位互動體驗之外，還會推出獨家運動鞋吸引收藏家。

在VERSACE即日起至12月11日（星期五）於ComplexLand開設網上商店的這段時間，品牌首席創意長Donatella Versace特別打造出辨識度超高的虛擬化身，現身與參加者互動並親自帶領大家展開精彩旅程並解鎖最新的獨家Trigreca運動鞋。