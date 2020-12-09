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設計師變虛擬角色 VERSACE線上推出限定版運動鞋
受到新冠肺炎疫情影響，今年潮牌界盛宴ComplexCon轉戰線上以名為「ComplexLand」的活動展開，這次義大利時尚品牌VERSACE也參與其中，除了呈獻數位互動體驗之外，還會推出獨家運動鞋吸引收藏家。
在VERSACE即日起至12月11日（星期五）於ComplexLand開設網上商店的這段時間，品牌首席創意長Donatella Versace特別打造出辨識度超高的虛擬化身，現身與參加者互動並親自帶領大家展開精彩旅程並解鎖最新的獨家Trigreca運動鞋。
Trigreca系列鞋款是VERSACE今年秋冬推出的主打新鞋，匯聚多個品牌特色元素，像是Greca希臘回紋圖案、鞋面上米蘭的地理坐標、鞋底裝飾的立體梅杜莎Medusa圖案細節等，讓宋茜、黃子韜等時尚明星都搶穿。這次ComplexLand特別版運動鞋設計採用Greca Cushioning System避震系統將鞋底加厚，呼應ComplexLand我行我素的態度，也配以特色橡膠包覆鞋帶，貫徹品牌經典運動鞋系列的風格，限量100雙只在ComplexLand獨家發售。
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