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46樓看101日落、吃點心！新葡苑46首推「下午茶套餐」
位於微風南山46樓的景觀餐廳「新葡苑46」，突破過去僅有午、晚餐的型態，以精緻的港式點心，搭配上台灣在地茗茶，首度推出2款下午茶套餐，讓民眾可以近距離觀賞台北101在雲霧之間的變化，並且俯瞰台北市景，更添浪漫。
2019年1月開幕的新葡苑46，主打精緻化的中式料理，並且搭配有專業侍酒師，提供多款佳釀、佐餐茶品。包括川椒稻香西施牛、蜜桔鮮蔬果律蝦球等料理，均是主廚推薦的招牌料理。也因地處46樓，因此館內也透過大片的落地窗設計，帶來明亮又遼闊的用餐視野。
過去新葡苑46僅提供午、晚餐，此次新推出的下午茶，乃是全新規劃的用餐時段，讓民眾一邊用餐，同時欣賞台北101的日落美景。其中，「觀」套餐，內含有松露海皇餃、刺蝟叉燒包、蘿蔔絲人參酥、洋梨果鹹水餃、原味焗蛋塔及覆盆子雙色凍等4鹹2甜的點心，每套680元。另一套「景」套餐，則有刺蝟叉燒包、起司鹹水餃、魚子燒賣、原味焗蛋塔及覆盆子雙色凍，每套480元。兩套套餐均可搭配玫瑰花瓣、東方美人、紅玉紅茶等茶飲（3選1）。
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