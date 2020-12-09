46樓看101日落、吃點心！新葡苑46首推「下午茶套餐」

位於微風南山46樓的景觀餐廳「新葡苑46」，突破過去僅有午、晚餐的型態，以精緻的港式點心，搭配上台灣在地茗茶，首度推出2款下午茶套餐，讓民眾可以近距離觀賞台北101在雲霧之間的變化，並且俯瞰台北市景，更添浪漫。

2019年1月開幕的新葡苑46，主打精緻化的中式料理，並且搭配有專業侍酒師，提供多款佳釀、佐餐茶品。包括川椒稻香西施牛、蜜桔鮮蔬果律蝦球等料理，均是主廚推薦的招牌料理。也因地處46樓，因此館內也透過大片的落地窗設計，帶來明亮又遼闊的用餐視野。