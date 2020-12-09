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羅伯派汀森、世勛搶先穿DIOR男裝 東方刺繡怪物圖案

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
羅伯派汀森、金卡達夏、世勳都詮釋了DIOR MEN 2021秋季男裝。圖／DIOR提供
羅伯派汀森、金卡達夏、世勳都詮釋了DIOR MEN 2021秋季男裝。圖／DIOR提供

動漫與科技持續玩下去，DIOR男裝創意總監Kim Jones在2021秋季以更為濃稠的色彩、令人玩味的設計，打造個性強烈的男裝，以虛擬背景、現實疆界交錯出一場線上發表秀，男團EXO的世勳、羅伯派汀森（Robert Pattinson）都搶先穿上了2021秋季男裝。

大秀的影音屏幕，由Thomas Vanz的水中渲染藝術打造了如同銀河般的炫目燦爛，抹去了時空的限制，像是在虛空裡呈現視覺的衝擊，Kim Jones延續與當代藝術家聯手的傳統，在本次與美國藝術家肯尼沙爾夫（Kenny Scharf）合作，在八○年代，他與凱斯哈林（Keith Haring）、尚米榭巴斯奇亞 （Jean-Michel Basquiat）共同參與紐約東村藝術，取材自流行文化、科幻小說的靈感，為他帶來豐富的影像創作，包括1987年華納發行的動畫卡通「摩登原始人（Jetsons and the Flinstones）」到獨眼怪獸、搗蛋怪物或漫遊星際的甜甜圈等。

肯尼沙爾夫的作品以轉印、刺繡的方式呈現，其中包括他為本季合作特別設計、以華人文化中的十二生肖為靈感的圖騰，值得一提的是，以刺繡表現的圖案，來自中國傳承2千多年的打籽繡工藝，在清朝時期，打籽繡是運用在宮廷服裝的匠藝，這次DIOR為了打造出肯尼沙爾夫畫作中的漸層效果，採用超過300色絲線，而如何用打籽繡來表現他作品中的色彩漸層，正是最具考驗的部分，肯尼沙爾夫表示，他喜愛運用斑駁但鮮豔的色彩，尤其是黃與紫、紅與綠、藍與橘的對立悲喜，色彩之間的張力、刺激，為他帶來創作的極大樂趣。

男裝剪裁包括Tailleur Oblique斜裁西裝、雙面大衣和單排釦修身夾克，致敬Bar Jacket的經典輪廓及New Look代表的革新精神，強調腰線設計，褲裝則是寬而短，加上珠寶設計師Yoon Ahn採用玉與青金石打造珠寶配飾點綴，以及羽飾工坊（Le Marié）的巧手讓菊花胸飾綻放，點綴了男裝的華麗感；Stephen Jones創作的鈴鼓造型的貝雷帽，來自串珠工藝，讓帽子的圖樣更顯立體精緻，也為金卡達夏（Kim Kardashian）的穿搭帶來亮點。

█2021秋季男裝工藝概述影片：（可選繁中字幕）

https://www.youtube.com/watch?v=GGmaT6RGg_s&feature=youtu.be

█2021秋季男裝打籽繡工藝影片：（可選繁中字幕）

https://www.youtube.com/watch?v=dmfDA2OYoQQ&feature=youtu.be

█2021秋季男裝秀精采片段：（可選繁中字幕）

https://www.youtube.com/watch?v=5P4tWrwdiNI&feature=youtu.be

陳凱歌的兒子陳飛宇，現身日昨在大陸舉辦的2021秋季男裝發表。圖／DIOR提供
陳凱歌的兒子陳飛宇，現身日昨在大陸舉辦的2021秋季男裝發表。圖／DIOR提供
2021F秋季DIOR MEN強調腰線，手套為Oblique經典紋樣，部分陽剛的軍裝大衣背後是對比的蝴蝶結腰帶。圖／DIOR提供
2021F秋季DIOR MEN強調腰線，手套為Oblique經典紋樣，部分陽剛的軍裝大衣背後是對比的蝴蝶結腰帶。圖／DIOR提供
Thomas Vanz的水中渲染影像藝術打造了炫目燦爛的數位體驗，成為這次大秀的屏幕背景。圖／DIOR提供
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DIOR MEN 2021秋季男裝發表中，部分男模的髮型為可愛的丸子頭。圖／DIOR提供
DIOR MEN 2021秋季男裝發表中，部分男模的髮型為可愛的丸子頭。圖／DIOR提供
美國藝術家肯尼沙爾夫畫的老虎成為針織衫圖樣。圖／DIOR提供
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DIOR MEN 2021秋季圖案來自美國藝術家肯尼沙爾夫的作品。圖／DIOR提供
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大衣的緹花來自泰國織布機的絲線交錯織成，布料別具立體感。圖／DIOR提供
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凱特摩絲左襟的菊花飾品來自羽飾工坊（Le Marié）的巧手讓。圖／DIOR提供
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DIOR在以線上方式全球發表2021秋季男裝。圖／DIOR提供
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金卡達夏所戴的貝雷帽，由串珠表現出圖案的層次分明。圖／DIOR提供
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這柄扇子是為DIOR MEN 2021秋季男裝帶來話題。圖／DIOR提供
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美國藝術家肯尼沙爾夫的畫作以打籽繡工藝表現。圖／DIOR提供
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DIOR在以線上方式全球發表2021秋季男裝。圖／DIOR提供
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DIOR MEN 2021秋季圖案的刺繡來自傳承了2千多年的打籽繡工藝。圖／DIOR提供
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世勛帥穿DIOR MEN 2021秋季男裝。圖／DIOR提供
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為呈現美國藝術家肯尼沙爾夫畫作中飽滿的色彩漸層，DIOR開發了超過300色絲線。圖／DIOR提供
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馬鞍包的圖案也以打仔繡工藝表現。圖／DIOR提供
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羅伯派汀森身穿DIOR MEN 2021秋季大衣展現他獨樹一格的魅力。圖／DIOR提供
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Dior 羅伯派汀森

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