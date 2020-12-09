BoyFriend Look！這幾款男表 女生戴也有型！

戴手表，機械表似乎總是男性的專利。但其實隨著中性風潮興起，男衣女穿、男表女戴也成為合理的造型穿搭之選。事實上，就因為大尺寸腕表的興起，38或41毫米尺寸的腕表，雖然在過去被視為男性款式，但為女性配戴也不突兀。也因為尺寸的差異，造成BoyFriend Look男友風的反差感，帶來造型趣味。

有別於品牌過往厚重的印象，沛納海的Duo系列以「纖薄」為特色。其中38毫米的PAM 1045腕表，具備玫瑰金表殼，小三針與日期的功能，P.900自動上鍊機芯可在透明的後底蓋欣賞，加上可替換的表帶，帶來色彩穿搭的高度可能；萬國表IWC一向以軍用款、男表為主，但也巴西的女性部落客Déby Maldonado由於高度熱愛IWC的設計風格，甚至開設了名為iwcgirl的社群帳號，帳號成立五年來，追蹤人數已破3.5萬，成為有可能是全世界最知名的iwc素人女性愛戴者。像是近期她便戴上了IWC葡萄牙系列手動上鏈單按鈕腕錶「勞倫斯體育公益基金會」特別版，將男表的俐落，率性演繹。