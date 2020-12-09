聽新聞
test
0:00 / 0:00
FENDI浪漫粉紅泡泡耶誕燈景 玻璃吊燈來自手工創作
FENDI在今年秋冬主打品牌經典黃、淡粉色FENDI Packaging包款系列，設計靈感來自品牌的包裝袋或包裝盒，此一系列延續至耶誕節，也成為FENDI各專門店外牆的裝置，購物袋與包裝盒的精緻，營造了璀璨迷人的外觀。
位於羅馬的Palazzo FENDI在每年的耶誕節期間，都會換上呼應節慶氣氛的燈光和裝飾，從11月開始，Murano玻璃吊燈即上演特別的燈光秀，傳達即將到來的佳節，後續從羅馬Palazzo FENDI店出發，到東京Ginza 6店、巴黎蒙田大道店、香港置地廣場店等，都會打造耶誕專屬裝置，燈箱中的FUN、FAMILY、FRIENDS等字，則是2020的溫暖祝福。
華麗的吊燈來自支持義大利當地工匠的計畫，穆拉諾島（The Island of Murano）以歷史悠久的玻璃製作工藝聞名，此系列吊燈來自當地一個名為Mazzuccato的工匠，保存了珍貴的手工製作玻璃技術，但因疫情而進行封鎖的期間，客戶需求消失、取消訂單，這些吊燈被留在倉庫中，工匠生計也遇到困難，因此FENDI買下37個製作好的Murano吊燈並進行拆解，重新創作出17個絕無僅有的獨特巨型吊燈，以現代風格、奢華裝飾融入手工匠藝，裝飾在羅馬Palazzo FENDI店、倫敦新邦德街店等5個全球專門店。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言