FENDI浪漫粉紅泡泡耶誕燈景 玻璃吊燈來自手工創作

FENDI在今年秋冬主打品牌經典黃、淡粉色FENDI Packaging包款系列，設計靈感來自品牌的包裝袋或包裝盒，此一系列延續至耶誕節，也成為FENDI各專門店外牆的裝置，購物袋與包裝盒的精緻，營造了璀璨迷人的外觀。

位於羅馬的Palazzo FENDI在每年的耶誕節期間，都會換上呼應節慶氣氛的燈光和裝飾，從11月開始，Murano玻璃吊燈即上演特別的燈光秀，傳達即將到來的佳節，後續從羅馬Palazzo FENDI店出發，到東京Ginza 6店、巴黎蒙田大道店、香港置地廣場店等，都會打造耶誕專屬裝置，燈箱中的FUN、FAMILY、FRIENDS等字，則是2020的溫暖祝福。