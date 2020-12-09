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江振誠把藝術變成料理 RAW青森週菜色曝光

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
桜並木下の流鏑馬。圖／RAW提供。
桜並木下の流鏑馬。圖／RAW提供。

RAW主廚江振誠自2019年開始擔任日本青森縣觀光推廣大使，日前以「線上視察」的方式，進行為期四天的「青森探索之旅」，企圖將青森四大美術館和周邊各個有趣動人的作品和景象，轉化成一道道屬於RAW的料理。12月9日RAW與青森縣府舉行live連線媒體餐會，正式展開為期5天的「青森週」，江振誠為青森所量身打造的獨家套餐菜色，今天也同步曝光。

這套只供應5天的特殊套餐，江振誠以六七年級生的共同回憶「鹹蛋超人」，創作出「ウルトラマン（Ultraman）」，作為俏皮的開場。身為鐵粉的江振誠指出，很多人不知道這個經典作品的故鄉就是青森！它的地位不僅是因為出自青森縣藝術家的創作，更重要的是，作者成田亨的一系列作品，更是現代日本文化的創作原點，深深影響後來的當代日本藝術發展。

「桜並木下の流鏑馬」的靈感，來自青森南部的鄉土馬肉料理「櫻鍋」。日本古時有食用退役戰馬的習慣，概念竟與台灣傳統的牛肉湯相似，江振誠因此以集結精華的慢燉牛高湯，沖入以鹽麴醃製的乳牛肉片，加入松露和薑片點綴的純粹調味，打造台灣版的「櫻鍋」，在溼冷的季節中增添一絲溫暖。

「三內丸山の食べ物」則出自三內丸山有著日本最大的繩文時代村落痕跡，出土了至今4000年以上的遺跡，考古學家們更發現，了當時人們開始以「栗子」作為主食，因此江振誠設計出一道以栗子為主角的菜色，搭配香煎鴨肝與麵茶，相稱出濃郁豐厚的滋味。

「４匹の猫」是因為青森縣立美術館擁有許多珍貴的藏品，而其中館內有一間必吃特色餐館「４匹の猫」，提供「青森限定」的青森咖喱，以青森牛、青森蘋果製成，是不可錯過的名物！江振誠以此發想出「墨雷咖喱飯（molé curry rice）」，讓大家無法親身體驗之餘，在RAW彷彿也能完成一趟實地的博物館之旅。

此外，先前在進行線上視察時，縣廳讓江振誠看了一部「青森等你來」影片，讓江振誠感到非常感動，因此希望能夠在台灣完成一個重要的紀念物，表達對雙方友誼的重視。

其中的重要環節「Irodori體驗工坊」，是青森黑石地區首創用夏天睡魔祭典使用過的睡魔燈籠和紙，經過重新剪裁和拼貼，賜予新生。當時江振誠在工作人員遠端協助下，拼貼出了世界獨一無二的手工燈籠。日方也特地將和紙空運來台，在本週的活動中將一一贈送給到訪RAW的顧客，共同欣賞精緻的工藝。

因此江振誠特地委託了台灣在地的資深師傅，親手製作一座「台灣島型花燈」，再由每位顧客親自將手中特別的和紙，貼在框架的各處。這個由所有客人共同完成的「台灣睡魔花燈」，最後也將會回贈給青森縣廳，作為在此艱難時刻，由台灣人民對青森縣、甚至是整個日本的小小祝福，也有對未來的正向祈望之意，也期待再次相見之日能儘快到來。

4匹の猫。圖／RAW提供。
4匹の猫。圖／RAW提供。
無限・因果・輪廻。圖／RAW提供。
無限・因果・輪廻。圖／RAW提供。
ウルトラマン（Ultraman）。圖／RAW提供。
ウルトラマン（Ultraman）。圖／RAW提供。
三內丸山の食べ物。圖／RAW提供。
三內丸山の食べ物。圖／RAW提供。
青森犬。圖／RAW提供。
青森犬。圖／RAW提供。

青森 江振誠 日本

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