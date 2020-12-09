蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」 當天全站超商99元免運
雙11檔期創下全站狂賣2億件商品紀錄的蝦皮購物，宣布雙12擴大加碼，再推「12.12狂歡生日慶」活動，除了整點搶1.2折時段翻倍成6場，雙11大受好評的「商城折價券」也強勢回歸，加碼提高到發出4張「商城8.8折券」，買3C、家電、精品超划算，再加上10張四大超商全站99元免運券，當天全天皆可使用不用搶，預計再催出超狂買氣、翻倍成長。
蝦皮購物當天將大手筆加碼發放4張商城8.8折價券，原價37,900元的iPhone 12 Pro Max 128GB搭配8.8折券後直降2,000元；2021年即將上市的MacBook Air M1預購價30,900元，搭上8.8折券只要27,192元。此外，蝦皮購物也祭出ASUS華碩旗艦店、三星官方旗艦店、LG樂金家電旗艦館市場獨家優惠價，皆可再搭配商城8.8折券；像是平常鮮少有折扣的Canon EOS R6相機，原價76,900元，3C/家電8.8折券折後價71,900元，另外像是冰箱、洗衣機等高單價商品，皆可用8.8折券最高折滿5,000元，強勢打造市場最低價。
雙12當天00:00、10:00、12:00、15:00、18:00、22:00六大時段將推出限時瘋搶1.2折強品，包括iPhone 12 Pro、AirPods Pro、iPad Air通通祭出破盤價，經典保養品SKII青春露、精品包款Loewe馬鞍包、Bottega Veneta小羊皮短夾、Xbox Series S主機與新手爸媽必囤的幫寶適尿布等商品，都只要1.2折就可入手。而繼雙11祭出千萬豪宅11元起競標活動，成功賣出水岸豪宅之後，蝦皮購物看好消費者超強購物力，雙12再推「特斯拉12元起標」，即日起至12月12日於全站下單不限金額，皆享有特斯拉Model 3競標資格，可於12月12日當天，以12元起標市價高達220萬元的特斯拉Model 3 Performance。
另外，今年雙11與國光客運跨界合作推出單日搭車免運，引爆「線下免運」熱潮後，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」再突破，與台北捷運合作，雙12當天只要於上午10點至10點半刷卡進站，台北捷運全線無論搭多遠、多少趟，車資都0元，進站還有神祕驚喜，讓消費者線上、線下同享免運，創造全新「洗腦行銷」，下標不手軟。
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