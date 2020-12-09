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飾品圖書館變復古莊園！little ZANZAN小冉冉在西門町

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
little ZAN ZAN小冉冉西門全新概念店。圖／ZANZAN冉冉提供
little ZAN ZAN小冉冉西門全新概念店。圖／ZANZAN冉冉提供

深受年輕時尚女性喜愛的韓國飾品專賣店冉冉（ZANZAN），自2019年在台成立第一家門市以來，以洋溢文藝氣息的飾品圖書館概念打造鑑賞空間，是全台首家韓國當季空運直送的時尚飾品概念店。如今品牌的第15間門市「little ZANZAN小冉冉」在客層更為年輕活潑的西門町開幕，以全新店裝呈現第二代小書坊概念店的新面貌。在歲末之際除了有推出耶誕限定套組，開幕期間還有拍照打卡好禮優惠，是添購派對行頭和選購禮物的絕佳時機。

全新的「little ZANZAN小冉冉」，有別於其他門市的飾品圖書館，ZANZAN冉冉小書坊概念店以清新淡雅的綠色搭配60年代圓型吊燈、圓弧拱門穿廊，打造東西合併且兼具復古與摩登的空間氛圍，而招牌的深色木質高聳方格書櫃飾品牆，於此轉化成唯美又浪漫迷人的歐式莊園。為了靚貼近充滿年輕文創氣息的西門町客群，在選品上除了延續冉冉ZAN ZAN當季單品空運直送的韓風快時尚，更加入了更多比例的耳扣、休閒潮流並具的銀飾與色彩更加鮮明的款式，以完美傳遞韓國當地流行風格。

針對歲末年終佳節時刻，「little ZANZAN小冉冉」特別推出兩款不同造型的耶誕禮盒：「風格款STYLE」以耶誕樹剪影的造型為主，「節慶款HOLIDAY」透過大面積的暖綠色彩呈現耶誕經典圖騰。禮盒內有閘聖誕樹型，內藏2副充滿佳節氣氛的耳環（一副垂墜一副單顆），是年末交換禮物的首選。除了限定禮盒，12月12日起至12月27日於全新開幕的ZANZAN冉冉小書坊概念店也在店內拍照打卡區，打卡消費並加入冉冉社群，即可享買一送一的優惠；12月12日起至12月27日止單筆消費滿1,225元，還可獲贈內含兩副耳環的耶誕禮盒。

little ZAN ZAN小冉冉西門全新概念店。圖／ZANZAN冉冉提供
little ZAN ZAN小冉冉西門全新概念店。圖／ZANZAN冉冉提供
深受都會時尚女性喜愛的韓國飾品ZANZAN冉冉，於西門町開設第15家門市「little ZANZAN小冉冉」圖／ZANZAN冉冉提供
深受都會時尚女性喜愛的韓國飾品ZANZAN冉冉，於西門町開設第15家門市「little ZANZAN小冉冉」圖／ZANZAN冉冉提供
深受都會時尚女性喜愛的韓國飾品ZANZAN冉冉，於西門町開設第15家門市「little ZANZAN小冉冉」圖／ZANZAN冉冉提供
深受都會時尚女性喜愛的韓國飾品ZANZAN冉冉，於西門町開設第15家門市「little ZANZAN小冉冉」圖／ZANZAN冉冉提供
2020超值耶誕禮盒，共有「風格款STYLE」與「節慶款HOLIDAY」兩款。圖／ZANZAN冉冉提供
2020超值耶誕禮盒，共有「風格款STYLE」與「節慶款HOLIDAY」兩款。圖／ZANZAN冉冉提供
little ZAN ZAN小冉冉西門全新概念店。圖／ZANZAN冉冉提供
little ZAN ZAN小冉冉西門全新概念店。圖／ZANZAN冉冉提供
2020超值耶誕禮盒，共有「風格款STYLE」與「節慶款HOLIDAY」兩款。圖／ZANZAN冉冉提供
2020超值耶誕禮盒，共有「風格款STYLE」與「節慶款HOLIDAY」兩款。圖／ZANZAN冉冉提供

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