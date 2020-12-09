快訊

偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

美威州空軍國民兵F-16戰機驚傳墜毀 飛行員生死未卜

致敬女力！蓋兒加朵神力女超人 以珠寶秀力量

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
電影「神力女超人1984」將在12月17日上映。圖／Tiffany提供
電影「神力女超人1984」將在12月17日上映。圖／Tiffany提供

由蓋兒加朵（Gal Gadot）飾演身受歡迎的女性英雄角色「神力女超人」（Wonder Woman），系列最新力作「神力女超人1984」將在12月17日將躍上大銀幕，再次展現其經典角色神力女超人與偽裝身分Diana Prince的雙重面貌。片中女主角蓋兒加朵以Diana Princee身分出現時，手腕上都配帶了Tiffany & Co.經典設計Elsa Peretti®的18K金Bone Cuff手環，不僅隱喻神力女超人堅不可摧的神力手環，也是對Prince身為超級英雄的真實身分無聲致敬。

ElsaPeretti®這款創新設計於50年前問世，受到歐洲知名的人骨教堂啟發，以完美貼合手腕曲線，展現出符合人體工學的視覺魅力，更反映Elsa Peretti一貫有機的創作特色。Bone Cuff手環兼具力量與優雅的設計特點正如女主角蓋兒加朵所飾演的人物角色，同時也呈現了不受時間撼動的現代感與圓融感。蓋兒加朵也表示：「我一直很喜歡Elsa Peretti經典的Bone Cuff手環，因為它象徵著力量與魅力。我認為這是最能完整致敬女主角力量的珠寶。」

Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff 手環（左手，18K金），56萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff 手環（左手，18K金），56萬5,000元。圖／Tiffany提供
蓋兒加朵於電影「神力女超人1984」中配戴Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff手環。圖／Tiffany提供
蓋兒加朵於電影「神力女超人1984」中配戴Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff手環。圖／Tiffany提供

神力女超人

延伸閱讀

年度壓軸「神力女超人1984」預售明日開賣

神力女超人蓋兒加朵將化身埃及豔后 遭批洗白

相關新聞

BoyFriend Look！這幾款男表 女生戴也有型！

戴手表，機械表似乎總是男性的專利。但其實隨著中性風潮興起，男衣女穿、男表女戴也成為合理的造型穿搭之選。事實上，就因為大尺...

FENDI浪漫粉紅泡泡耶誕燈景 玻璃吊燈來自手工創作

FENDI在今年秋冬主打品牌經典黃、淡粉色FENDI Packaging包款系列，設計靈感來自品牌的包裝袋或包裝盒，此一...

江振誠把藝術變成料理 RAW青森週菜色曝光

RAW主廚江振誠自2019年開始擔任日本青森縣觀光推廣大使，日前以「線上視察」的方式，進行為期四天的「青森探索之旅」，企...

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」 當天全站超商99元免運

雙11檔期創下全站狂賣2億件商品紀錄的蝦皮購物，宣布雙12擴大加碼，再推「12.12狂歡生日慶」活動，除了整點搶1.2折...

飾品圖書館變復古莊園！little ZANZAN小冉冉在西門町

深受年輕時尚女性喜愛的韓國飾品專賣店冉冉（ZANZAN），自2019年在台成立第一家門市以來，以洋溢文藝氣息的飾品圖書館...

2020聖誕節交換禮物挑選攻略！精打細算送到心坎裡

天氣漸漸轉涼的12月，聖誕節的氣氛也越來越濃厚，你是否已經開始煩惱，與朋友的交換禮物派對，到底要怎麼準備呢？有.設計在這邊幫大家整理如何在有限的預算內，送出滿懷誠意又能送到對方心坎裡的聖誕禮物！ 12/25前，有.設計全站消費，即可抽微縮人生特展及色廊展2.0展覽票券，加入有.設計Telegram再抽SML EXPO展覽門票，詳情請見有.設計聖誕節特別活動「暖心聖誕：世界還遊」。

台灣最美飯店票選 台中25年老飯店勇奪第一

易遊網舉辦「2020全國最美飯店票選」，台中市永豐棧酒店以占總投票數近1成的6070票，獲得豪華都會型全國第1名。永豐棧...

致敬女力！蓋兒加朵神力女超人 以珠寶秀力量

由蓋兒加朵（Gal Gadot）飾演身受歡迎的女性英雄角色「神力女超人」（Wonder Woman），系列最新力作「神力...

網美咖啡店快閃 麗晶精品「聖誕禮讚購物季」12月18日開跑

年底濃厚的節慶氛圍總讓人有豐收、溫馨等幸福感受，各種購物季活動也輪番開跑，有些人會在歲末時節為自己買點東西犒賞一年來的辛...

吃得到整尾「伊勢龍蝦」！天吉屋「龍蝦丼」限量1500碗

來自日本的丼飯「天吉屋」，自12月15日起，將於全台3間門市限量推出「伊勢龍蝦天丼」，豪氣地使用日本直送的整尾伊勢龍蝦作...

蕭敬騰「薩哈星球」MV寶格麗友情演出 舒淇登封也靠它

金曲歌王蕭敬騰近期頻頻於各大時尚品牌活動亮相，個人的YOUTUBE頻道「蕭房車」也破百萬點閱之際，許多歌迷引頸期盼的新單...

拋光暗沉肌膚！YSL推仙女水　發光、淨透、舒緩三合一

最近天氣多變化，許多人的肌膚頻頻出狀況，但想要肌膚能發光、淨透、保濕舒緩，用對保養品就很重要。YSL在2021年1月1日...

熱門新聞

台男交25歲奇葩女友！與父洗澡到國中 還摟抱親哥吻嘴

今全台有雨！大雨炸北北基宜 入冬最強冷空氣週日報到

基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

水庫啓動人工增雨 苗栗降雨7.6毫米

福灣董座性騷案／合作品牌急切割 超商、量販也下架

搶雨水！石門水庫水量再創枯水期新高 寶山水庫燄劑增雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。