致敬女力！蓋兒加朵神力女超人 以珠寶秀力量

由蓋兒加朵（Gal Gadot）飾演身受歡迎的女性英雄角色「神力女超人」（Wonder Woman），系列最新力作「神力女超人1984」將在12月17日將躍上大銀幕，再次展現其經典角色神力女超人與偽裝身分Diana Prince的雙重面貌。片中女主角蓋兒加朵以Diana Princee身分出現時，手腕上都配帶了Tiffany & Co.經典設計Elsa Peretti®的18K金Bone Cuff手環，不僅隱喻神力女超人堅不可摧的神力手環，也是對Prince身為超級英雄的真實身分無聲致敬。

ElsaPeretti®這款創新設計於50年前問世，受到歐洲知名的人骨教堂啟發，以完美貼合手腕曲線，展現出符合人體工學的視覺魅力，更反映Elsa Peretti一貫有機的創作特色。Bone Cuff手環兼具力量與優雅的設計特點正如女主角蓋兒加朵所飾演的人物角色，同時也呈現了不受時間撼動的現代感與圓融感。蓋兒加朵也表示：「我一直很喜歡Elsa Peretti經典的Bone Cuff手環，因為它象徵著力量與魅力。我認為這是最能完整致敬女主角力量的珠寶。」 Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff 手環（左手，18K金），56萬5,000元。圖／Tiffany提供 蓋兒加朵於電影「神力女超人1984」中配戴Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff手環。圖／Tiffany提供