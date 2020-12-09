網美咖啡店快閃 麗晶精品「聖誕禮讚購物季」12月18日開跑
年底濃厚的節慶氛圍總讓人有豐收、溫馨等幸福感受，各種購物季活動也輪番開跑，有些人會在歲末時節為自己買點東西犒賞一年來的辛勞，或是與親朋好友相聚玩交換禮物，在給予與獲得中得到的滿滿正能量迎接新的一年。麗晶精品 「聖誕禮讚購物季」即將在12月18日至1月3日登場，今年除了集結50多家國際精品推出獨家商品與禮盒外，還有嶄新開幕的品牌和快閃店進駐，打造出選擇更豐富的「精品美食生活聚落」。
頂級廚飾品牌COQUOLOGY料理生活在麗晶精品開設全台獨家櫃位，店內除了有海外精選的高級料理用具外，也設有風格獨具的咖啡廳。整體裝璜以柔和綠色點綴牆面、吧台桌，復古紋路木頭地板、石磚內牆凸顯生活氣息，搭配落地窗讓整體空間看來乾淨通透。居家式的用餐環境非常親切，開幕之後也會陸續邀請不同的星級名廚以及人氣調酒師客座快閃。
台隆手創館也特別推出「璀璨耶誕市集」，特別精選各式日本趣味禮品、和風特色小物，另有一系列麗晶精品獨家商品。而天母網美咖啡廳NEIGHBORS CAFÉ，則於12月15日起在麗晶精品地下二樓開始長達兩個月的快閃，每日皆會提供各式經典美式甜點鹹食，包括麗晶獨家太妃糖咖啡及花生醬美式手工軟餅乾，耶誕期間也會推出獨家設計的耶誕特別禮盒和一系列與藝術家們合作的聯名手作課程。
除了新店開幕和快閃店進駐之外，購物方面從珠寶、時尚穿搭到禮盒等也都有多種選擇，「鑽石之王」HARRY WINSTON為麗晶精品獨家獻上2020全新卓時Premier系列的Kaleidoscope萬花筒系列腕表，以及第五大道Avenue系列20週年月相功能腕表，MIKIMOTO也有全台獨家的南洋珍珠鑽石墜鍊。愛馬仕推出H Drapeau系列喀什米爾羊絨毯，日前才剛開幕的麗晶獨家品牌STEFANO RICCI則推出經典絲質與鱷魚皮夾克。
LADY M全新上市一款香檳千層蛋糕，選用法國知名香檳Moet & Chandon Champagne製成。舊振南則特別推出精美的花伴禮盒，把花卉水果包入繽紛小巧的漢餅當中，是很有創意的送禮選擇。在「聖誕禮讚購物季」活動期間，麗晶精品也推出滿額贈和累計滿額回饋刷卡金等優惠好康，讓大家在年底能享受一個幸福愉快的購物時光。
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