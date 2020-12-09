吃得到整尾「伊勢龍蝦」！天吉屋「龍蝦丼」限量1500碗

來自日本的丼飯「天吉屋」，自12月15日起，將於全台3間門市限量推出「伊勢龍蝦天丼」，豪氣地使用日本直送的整尾伊勢龍蝦作為主角，再搭配鮮菇、時蔬、溫泉蛋等配料，讓民眾可以大口享受時令海味，限量1,500份，售完為止。

自2013年登台的天吉屋，創立於東京新宿，在日本已經連續7年獲得由日本全國丼聯盟所頒發的天丼部門金賞獎。目前在台北、板橋、新竹等地均設有門市。繼去年在台推出軟殼蟹天丼之後，今年再度推出「伊勢龍蝦天丼」套餐，滿足海鮮控的食慾。

伊勢龍蝦天丼選用重250公克左右的整隻伊勢龍蝦，先將蝦肉取出後裹粉油炸，省去民眾自行取肉的時間，還能品嚐薄脆麵衣與蝦肉交織的層次滋味。同時還有花枝春菊炸餅、香菇、金針菇、糯米椒與炸溫泉蛋等配料，兼具視覺效果與飽足感。同時隨餐也附上日本進口的胡麻豆腐、吻仔魚柚子醋沙拉，增添口味的變化性。伊勢龍蝦天丼自12月15日起開始販售，每套售價750元，共計限量1,500套。