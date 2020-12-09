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蕭敬騰「薩哈星球」MV寶格麗友情演出 舒淇登封也靠它
金曲歌王蕭敬騰近期頻頻於各大時尚品牌活動亮相，個人的YOUTUBE頻道「蕭房車」也破百萬點閱之際，許多歌迷引頸期盼的新單曲也即將在2020年的年終連發兩支、陸續登場。第一支單曲「薩哈星球」即將在12月11日全球上線；MV也同步在12/11在蕭敬騰官方YouTube頻道首播。
這首由蕭敬騰譜曲的新歌，靈感來自傳說中亞特蘭提斯的遺址「薩哈拉之眼」，整首歌曲內含大量原創字詞，天馬行空地表現對愛的尋覓。他在創作時即構思好MV劇本，是老蕭今年所完成執導的第5支MV，其中劇情需要一個綠寶石對比奇異隕石，更特別向義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）出借一條祖母綠與鑽石項鍊，中鑲嵌相一顆重達6.35克拉的枕形切割哥倫比亞祖母綠，項鍊價值逾1600萬元，相當驚人。
而寶格麗的代言人舒淇，本月也配戴寶格麗頂級珠寶作品登上時尚雜誌封面，除了雙圈的Serpenti蛇形美鑽頂級珠寶項鍊，女神舒淇也分別演繹了綴有祖母綠流蘇的Serpenti蛇形項鍊，以及以蛇身紋路為靈感的幾何圖騰Serpenti耳環，展現出態若自然卻氣勢不凡的女神風範。
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