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歲末串連揪吃喝！百富期間限定圓桌餐酒會將開跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
百富期間限定餐酒搭於台中城市部落。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富期間限定餐酒搭於台中城市部落。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

歲末年終正是聚會不斷的時節，百富（THE BALVENIE）單一麥芽威士忌串連北中南18家中餐廳，推出期間限定「聚而成圓」圓桌餐酒會，自12月16日起，展開為期一個半月的全台揪團餐聚計畫。於活動期間只要在百富指定中餐廳用餐，即可品酩「百富14年加勒比海蘭姆桶」及「百富12年雙桶」單一麥芽威士忌，每日限量開桌。

自今年12月16日起至2021年1月31日止，只要到指定合作之中餐廳，凡單組6人以上入席用餐，即可免費品酩「百富14年加勒比海蘭姆桶」及「百富12年雙桶」單一麥芽威士忌公杯各一杯。活動期間內於合作店家內購買單瓶百富，還能再享獨家限時開瓶優惠，每間餐廳每日限量5組，數量有限，詳情請洽各餐廳。

百富透過業界首創的過桶技術，透過兩種不同橡木桶的風味匯聚，為威士忌口感創造了圓潤的風味；其中「百富12年雙桶」及「14年加勒比海蘭姆桶」與中菜更是百搭。

「百富12年雙桶」單一麥芽威士忌，是業界最資深首席調酒師大衛史都華的匠心之作，融匯了波本和雪莉的特質，創造果乾、太妃糖等多種風味；「百富14年加勒比海蘭姆桶」單一麥芽威士忌，則完美揉合波本與蘭姆桶的熱帶水果風情及太妃糖甜味，口感豐富又和諧；兩個酒款都能夠與各式中菜，激盪出完美滋味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富期間限定餐酒搭於高雄紅毛港。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富期間限定餐酒搭於高雄紅毛港。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富期間限定餐酒搭於金賞軒精緻海鮮台菜。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富期間限定餐酒搭於金賞軒精緻海鮮台菜。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富期間限定餐酒搭於牡丹園。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富期間限定餐酒搭於牡丹園。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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