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拋光暗沉肌膚！YSL推仙女水 發光、淨透、舒緩三合一
最近天氣多變化，許多人的肌膚頻頻出狀況，但想要肌膚能發光、淨透、保濕舒緩，用對保養品就很重要。YSL在2021年1月1日將推出全新「極效活萃淨亮晶透露」，暱稱為仙女水，強調有感保養，以97%微酸透亮精華、3%舒緩植萃精油調和的精華水，能為肌膚拋光，閃出仙女光芒。
YSL的極效活萃系列，在2020年疫情期間，賣出好成績，許多網友分享能讓肌膚穩定且發亮，看準亞洲人喜歡使用精華水，因此新推出的極效活萃淨亮晶透露，採用雙層油水配方，混合出最佳比例，一拍上臉就有感。
其中97%微酸透亮精華，內含專利LHA辛醯水楊酸，能讓肌膚滑嫩，山毛櫸精萃提升肌膚保濕度，甘醇酸精華能抑制出油狀況；3%舒緩植萃精油則有摩洛哥油、維他命E精華，能舒緩、穩定肌膚狀況。
使用上也很方便，先搖勻混合，再輕拍在全臉，如果局部角質堆積比較嚴重，則可以搭配化妝棉使用，之後也能搭配夜光仙人掌超級精華，有著夜光仙人掌的護膚能量，高濃度甘醇酸搭配玻尿酸，讓肌膚也能發光。
#YSL仙女水 #YSL極效活萃淨亮晶透露 #晶透仙女肌 #乾淨透亮零粉刺
150ml / NTD 2,650
2021.01.01正式上市
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