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溫貞菱華麗變身派對女王 施華洛世奇助攻
一年一度最夢幻的耶誕節即將到來，影視女神温貞菱特地以一席優雅又性感的雪白深V洋裝，演繹今年奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）的節日系列Sparkling Dance，是今年歡慶125週年的這個璀璨品牌最新力作。温貞菱表示，自己在7年前首次入圍金鐘獎的時候，為了第一次出席正式頒獎典禮，親自到SWAROVSKI店櫃挑選首飾，因此格外具有意義：「就如同包裹著當年的初心，是不曾融化的雪景」，也是每個女孩長大成熟都會嚮往的璀璨象徵。
很喜歡雪和耶誕節慶氛圍的温貞菱表示，這次配戴的Sparkling Dance系列，搶眼奪目的扇形造型馬上抓住她的目光，「非常喜愛中央綴有一顆躍動的白色SWAROVSKI水晶設計，一邊拍攝一邊忍不住目不轉睛的盯著它閃閃動人的模樣。」回顧2020年，她嘗試了許多新事物，例如學習自由潛水、划水等，也希望明年給自己更多的挑戰。Sparkling Dance系列別緻的扇形圖案，如同芭蕾舞者在旋轉時，裙擺翩翩起舞一般，為閃亮元素增添特色，無論是典雅大方的銀色，或者是充滿現代感的玫瑰金色，都能讓配戴者立刻成為年末節慶派對中引人矚目的焦點。
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