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60種食材吃到飽398、第2人半價！「前鎮水產」升級了
為了讓民眾可以盡情享用美食，海霸王集團旗下的超市火鍋「前鎮水產」昆明店，全新轉型成為「吃到飽」，60多種食材通通無限供應。另外至12月17日前，指定日午餐方案還可享第2人半價的優惠。
2019年初開幕的「前鎮水產」德立莊店，地處西門町商圈，號稱是全台北最大的超市火鍋。後又再開設昆明店，兩間店均透過分門別類的方式，提供各式海鮮、肉品、火鍋料，讓民眾依照個人喜好拿取並逐一計價，同時提供自助式的副食吧與飲料吧。本季前鎮水產轉型2.0，特別將昆明店門市進行改裝，改為無限供應肉品、新鮮時蔬、丸餃、副食、飲料、冰淇淋等60多種食材。湯頭部份，並提供和風、四川麻辣、壽喜燒等3種湯頭選擇。
前鎮水產的吃到飽方案，依照肉品內容進行分類，午餐時段每人為398、468、598元等3種選擇，晚餐則為428、498、598元。入門的398元方案，可享西班牙梅花豬肉、國產豬五花、國產滑嫩雞丁等肉品；598元方案中，則可品嚐西班牙梅花豬肉、國產豬五花、國產滑嫩雞丁、美國梅花牛肉、美國培根牛肉、美國Choice沙朗牛肉、美國Choice雪花牛肉等多種肉品。為慶祝新方案推出，即日起至12月17日期間，每週一至週四，2人同行品嚐午餐468或晚餐498元方案，即可享第2人半價。
業者指出，原本店內客單價約400元，本次轉型吃到飽，可讓民眾吃得更開心。除了昆明店之外，原本的德立莊店仍會維持超市火鍋的型態，方便民眾選擇。
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