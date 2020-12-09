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年底跑趴必備！Moschino把麵包、馬卡龍變成造型包
年底派對季登場，相信許多人一定都準備要參加各種主題裝扮活動，這時候搭配一個超有話題的單品絕對能成為全場焦點。今年秋冬，Moschino推出凡爾賽主題系列，各種細節、色彩和剪裁誇張的服飾讓人印象深刻。但更有趣的，莫過於那些用甜點、麵包做成的造型包款了！
法國「瑪麗王后」瑪麗安東尼是Moschino秋冬很重要的靈感來源，不只是因為她華麗繁複的造型，連講過的經典名言也成為創意總監Jeremy Scott的設計啟發。據傳她曾在法國人民生活困頓的時候說：「沒麵包吃？那就吃蛋糕吧！」於是蛋糕、麵包等甜點都變成了Moschino秋冬造型包款主題。
之前曝光量較大的是蛋糕系列包，台灣方面也有販售。不過同系列還有以人造皮革搭配照片印花打造的法國長棍、牛角麵包也非常可愛，另外像是大顆的粉紅色馬卡龍包也超甜美。不過這幾款目前都只能透過官方網站或是購物網購買
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