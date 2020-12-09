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2020聖誕節交換禮物挑選攻略！精打細算送到心坎裡

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

天氣漸漸轉涼的12月，聖誕節的氣氛也越來越濃厚，你是否已經開始煩惱，與朋友的交換禮物派對，到底要怎麼準備呢？有.設計在這邊幫大家整理如何在有限的預算內，送出滿懷誠意又能送到對方心坎裡的聖誕禮物！

12/25前，有.設計全站消費，即可抽微縮人生特展及色廊展2.0展覽票券，加入有.設計Telegram。再抽SML EXPO展覽門票，詳情請見有.設計聖誕節特別活動「暖心聖誕：世界還遊」

一. 質感選物（預算1,000元以下）

千元以下，適合小資族又有質感的設計小物。與朋友同事約好玩交換禮物，猜不到對方的喜好或不確定收禮的對象？這時，就挑一份有質感、無論男女老少都會喜歡設計選物吧！

1. 好玻GOODGLAS｜聖誕系列聖誕老公公雙層玻璃杯

好玻GOODGLAS全新聖誕系列，簡潔清透的造型搭配傳統工藝，作為擺飾也很適合！

2. CLAUS PORTO｜馬卡龍香氛皂禮盒 CONFETTI五彩繽紛

符合聖誕繽紛的形象，整套包裝完美的禮盒，讓你送得有面子。

3. Arnest 聖誕節造型飯糰模

可以做出聖誕老公公和麋鹿造型的可愛飯糰模具，只要海苔跟米飯就可以簡單做成，初學者也能簡單完成！

4. OTOTO｜尼斯寶寶-沖泡琺瑯杯組

聖誕節是個充滿奇蹟的日子，有水怪出沒的話...應該也不會太奇怪吧?

二. 誠心好禮（預算3,000元以下）

如果你有多一點的預算，也可以選擇可以食用於生活有兼具美觀的禮品，讓對方感受到你的用心與誠意！

1. CLAUS PORTO｜白瓷蘆葦擴香組 幾何森林

為佳節增添一些香氣，讓特殊的日子加一點浪漫氣味的記憶。

2. SIRIUS｜透明雪花水晶球燈

把整棵聖誕樹搬到房間禮，點上居家最溫暖的那盞光。

3. 好日子｜聖誕禮盒 - Hello Kitty聯名款

出門自備食物袋，一起享受美食愛地球吧！

4. ZENLET｜「√」根號邊架 17吋

乾淨整齊的桌面，讓工作環境煥然一新！工作效率也會跟著提升。

三. 特殊紀念（預算3,000元以上）

聖誕節，同時也是與家人、戀人相聚的重要日子，藉著這個暖心的節日，用一份滿懷真心的禮物，作為彼此的紀念，在這特別的一年，感謝有你的陪伴。

1. Mr Maria Brown XL 大熊大LED燈

大家熟悉的熊大，每當需要幫助時，熊大就如好朋友一樣挺你。

2. Lisscode｜敲敲小摩按摩槍

釋放明日累積的壓力，給身體放個長假。

3. 初芳宇｜聖誕套組：磁吸沏茶筆＋茶則罐

精簡的沏茶新體驗，喝茶不只是解渴，更是一種生活態度。

4. 橡果藝術｜LUNA I 月球燈 (15cm)

不願再和世人共享，將月亮摘下，只照亮你。

想獲得更多聖誕禮物靈感，現在就到有.設計12月特別活動「暖心聖誕：世界還遊」預算選物專區一探究竟！

聖誕節 熊大

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