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雙12限時3天！7-ELEVEN行動隨時取咖啡優惠買22送11

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
活動期間CITY CAFE大熱拿鐵或大熱美同品項買22杯送11杯，各限量10萬組。圖／7-ELEVEN提供
活動期間CITY CAFE大熱拿鐵或大熱美同品項買22杯送11杯，各限量10萬組。圖／7-ELEVEN提供

迎接雙12，咖啡飲品還沒買夠的消費者，別再錯過這波限時優惠！7-ELEVEN於OPEN POINT行動隨時取推出「雙12有購嗨優惠活動」，於12月11日至12月13日，連續3天限時優惠，大熱拿鐵或大熱美買22杯送11杯，最高現省605元！

活動期間CITY CAFE大熱拿鐵或大熱美同品項買22杯送11杯，各限量10萬組，CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶或熱英式紅茶，同品項買12杯送6杯，也各限量1～2萬組，線上支付或憑結帳條碼至門市支付皆可購買，每一會員帳號每品項限購2組，數量有限、售完為止。

此外，為歡慶國際好茶日，緊接著在12月15日至12月17日限時3天，活動期間當天憑7-ELEVEN官方LINE優惠條碼，至7-ELEVEN門市即享CITY TEA現萃茶的熱經典純奶茶買1送1優惠。

7-ELEVEN於OPEN POINT行動隨時取推出「雙12有購嗨優惠活動」，最高現省605元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於OPEN POINT行動隨時取推出「雙12有購嗨優惠活動」，最高現省605元。圖／7-ELEVEN提供

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