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聲援澳洲抵抗專制 橡木桶洋酒澳洲葡萄酒祭出超值優惠

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
澳洲酒廠在國際酒類競賽中屢獲金牌，讓新世界掀起澳洲葡萄酒新風潮。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
澳洲酒廠在國際酒類競賽中屢獲金牌，讓新世界掀起澳洲葡萄酒新風潮。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

中國針對澳洲葡萄酒實施高額關稅報復，開徵超過200%反傾銷保證金，各國政要因而響應「買澳洲葡萄酒，抵抗專制」（#freedomwine）的公民運動。國內酒類通路龍頭橡木桶洋酒，也聲援澳洲抵抗專制，即日起只要到全台橡木洋酒門市購買澳洲指定酒款，即享有79折、買一送一...等多項超值優惠。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「澳洲是台灣的第四大供應國，橡木桶洋酒身為全台酒商連鎖通路龍頭，旗下販售不少澳洲葡萄酒品牌，其中包括揚名立外的頂級葡萄酒莊奔富（Penfolds）。這次奔富也不惜成本，加入橡木桶洋酒『挺澳』優惠活動，買就送1瓶指定知名葡萄酒。」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

除了奔富之外，也有多個澳洲知名品牌，加入這次的優惠活動。例如澳洲雪狐6瓶優惠價1688元，還送專屬防漏止滴環；暢銷澳洲國寶熊，每瓶只要299元；聖納度（Xanadu）酒莊也提供最低7折優惠。

「在不少國際酒類競賽中，澳洲酒廠幾乎囊括各類組金牌，更得到了舊金山葡萄酒展『年度最佳酒莊』的最高獎項，讓新世界掀起澳洲葡萄酒新風潮。」袁德珮說：「近年來澳洲的Margaret River葡萄園大量開發，本身優良的自然條件使得此區成為澳洲最棒的白酒產區，身為此最古老的酒莊之一的聖納度（Xanadu）更是隨之聲量大漲，其葡萄酒採自然發酵與減少人工干擾的釀造方式，即日起至年底前到橡木桶洋酒購買，最低能享七折優惠。」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

澳洲雪狐6瓶優惠價1688元，還送專屬防漏止滴環。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
澳洲雪狐6瓶優惠價1688元，還送專屬防漏止滴環。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
暢銷澳洲國寶熊，每瓶只要299元。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
暢銷澳洲國寶熊，每瓶只要299元。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
頂級葡萄酒莊奔富，也加入橡木桶洋酒「挺澳」優惠活動。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
頂級葡萄酒莊奔富，也加入橡木桶洋酒「挺澳」優惠活動。圖／橡木桶洋酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澳洲 葡萄酒 品牌

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