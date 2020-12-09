秀智「我的新創時代」穿搭 形象幹練LONGCHAMP拎起來

秀智、南柱赫、金宣虎主演的韓劇「Start-Up：我的新創時代」雖然到中段之後，讓劇迷們看到懷疑人生，但總算美美的收尾了，而秀智在劇中飾演一個嚮往成為賈伯斯的女孩，穿搭是年輕、洗鍊的風格，服裝顏色也多為米色、駝色、黑色等沉穩色系，即使包款也是以經典黑作為搭配。

例如在最後一集中，秀智忠於自己的夢想、無所畏懼，對工作充滿熱忱，她身穿黑色CLAUDIE PIERLOT大衣，搭配LONGCHAMP Roseau黑色中型手提包，呈現當代女性的幹練自信。CLAUDIE PIERLOT為同名設計師在1983年成立的法國品牌，清新簡約，以「屬於巴黎的小女人」作為設計概念；手袋選搭的LONGCHAMP Roseau提包，則是以經典竹節釦造型設計為標誌，皮革線條乾淨簡練、輪廓立體，「愛的迫降」孫藝珍、「愛我的間諜」劉寅娜都曾選擇Roseau系列作為劇中的造型。