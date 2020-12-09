快訊

戰史經典《最長的一日》：讓戰火下的士兵活在文字間

110學測國文／文意理解不是靠猜 學會以關鍵字高效率準確答題！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秀智「我的新創時代」穿搭 形象幹練LONGCHAMP拎起來

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
秀智身穿棕色Vivienne Westwood襯衫。圖／取自tvN IG
秀智身穿棕色Vivienne Westwood襯衫。圖／取自tvN IG

秀智、南柱赫、金宣虎主演的韓劇「Start-Up：我的新創時代」雖然到中段之後，讓劇迷們看到懷疑人生，但總算美美的收尾了，而秀智在劇中飾演一個嚮往成為賈伯斯的女孩，穿搭是年輕、洗鍊的風格，服裝顏色也多為米色、駝色、黑色等沉穩色系，即使包款也是以經典黑作為搭配。

例如在最後一集中，秀智忠於自己的夢想、無所畏懼，對工作充滿熱忱，她身穿黑色CLAUDIE PIERLOT大衣，搭配LONGCHAMP Roseau黑色中型手提包，呈現當代女性的幹練自信。CLAUDIE PIERLOT為同名設計師在1983年成立的法國品牌，清新簡約，以「屬於巴黎的小女人」作為設計概念；手袋選搭的LONGCHAMP Roseau提包，則是以經典竹節釦造型設計為標誌，皮革線條乾淨簡練、輪廓立體，「愛的迫降」孫藝珍、「愛我的間諜」劉寅娜都曾選擇Roseau系列作為劇中的造型。

而秀智在「Start-Up：我的新創時代」的沉穩色系服裝，包括棕色的Vivienne Westwood襯衫，簡單而不失性感女人味；此外，秀智也以法國輕奢品牌maje外套作為造型，大器簡約，而maje在2020秋冬季穿越時空，回到巴黎的傳奇夜店Le Palace風格，因此威爾斯格紋、梯形鞋跟、亮片等，都是服裝或鞋履的創作元素。

「Start-Up：我的新創時代」最後一集，秀智穿著CLAUDIE PIERLOT大衣，搭配LONGCHAMP Roseau黑色中型手提包。圖／翻攝自NETFLIX
「Start-Up：我的新創時代」最後一集，秀智穿著CLAUDIE PIERLOT大衣，搭配LONGCHAMP Roseau黑色中型手提包。圖／翻攝自NETFLIX
「Start-Up：我的新創時代」最後一集，秀智穿著CLAUDIE PIERLOT大衣，搭配LONGCHAMP Roseau黑色中型手提包。圖／翻攝自NETFLIX
「Start-Up：我的新創時代」最後一集，秀智穿著CLAUDIE PIERLOT大衣，搭配LONGCHAMP Roseau黑色中型手提包。圖／翻攝自NETFLIX
秀智身穿maje VARRI毛呢翻領西裝外套。圖／截自fashionn.com
秀智身穿maje VARRI毛呢翻領西裝外套。圖／截自fashionn.com
秀智在「Start-Up：我的新創時代」中多以沉穩色系穿搭。圖／取自tvN IG、NETFLIX
秀智在「Start-Up：我的新創時代」中多以沉穩色系穿搭。圖／取自tvN IG、NETFLIX
秀智選穿的maje VARRI毛呢翻領西裝外套，16,230元。圖／maje提供
秀智選穿的maje VARRI毛呢翻領西裝外套，16,230元。圖／maje提供
秀智身穿法國品牌CLAUDIE PIERLOT黑色大衣。圖／取自tvN IG
秀智身穿法國品牌CLAUDIE PIERLOT黑色大衣。圖／取自tvN IG
LONGCHAMP Roseau黑色中型手提包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau黑色中型手提包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供

巴黎 法國

延伸閱讀

「Start-Up」秀智拎BALLY 國民初戀展現成熟知性美

2020韓國人最愛藝人名單公開！IU、秀智、BTS、朴寶劍連年登榜　劉在錫三度奪冠

《Start-Up》白富美女二強壓秀智！出演情慾電影、王大陸前女友、芭蕾舞者夢，解析美貌身材都完美的姜漢娜

2020亞洲百大最美臉孔名單公開！子瑜、秀智、孫藝真都落榜，冠軍是蟬聯三年的她

相關新聞

雙12限時3天！7-ELEVEN行動隨時取咖啡優惠買22送11

迎接雙12，咖啡飲品還沒買夠的消費者，別再錯過這波限時優惠！7-ELEVEN於OPEN POINT行動隨時取推出「雙12...

秀智「我的新創時代」穿搭 形象幹練LONGCHAMP拎起來

秀智、南柱赫、金宣虎主演的韓劇「Start-Up：我的新創時代」雖然到中段之後，讓劇迷們看到懷疑人生，但總算美美的收尾了...

聲援澳洲抵抗專制 橡木桶洋酒澳洲葡萄酒祭出超值優惠

中國針對澳洲葡萄酒實施高額關稅報復，開徵超過200%反傾銷保證金，各國政要因而響應「買澳洲葡萄酒，抵抗專制」（#free...

聖誕絕景不過如此！MB&F青金石Legacy女表太美艷

聖誕節雖然是西方元起宗教的節慶，但來到現代，雪花、團聚、分享情感，則讓為人與人相聚的契機。聖誕節裡的各種小物，又以玻璃製...

「全台最高」聖誕樹！晶華3層樓高 萬豪「真松」6公尺

迎接聖誕節，全台各處點起了溫暖的聖誕燈光，台北萬豪酒店「全台最高真松聖誕樹」今日進駐，以繡球花、松果、原木樁、山歸來及銀...

跨年派對嗨起來！7家飯店玩創意 登機、口罩、搖滾趴

跨年飯店的「煙火房」超搶手，今年，各大飯店善用「觀景空間」紛紛推出「跨年派對」，增加疫情年的新營收。吃喝玩樂加煙火倒數，...

實木家具下殺499元起！優渥實木廠拍網友狂推「必搶」

被網友稱為「徹夜排隊都必搶」的實木家具廠拍來了！歐德集團旗下的實木家具品牌「優渥實木家具」，相隔2年再度舉辦廠拍活動，今...

這套潮人必須搶！絕對伏特加聯名sacai聯名環保套組

以工裝、軍裝聞名的日本設計師潮牌sacai，才剛以與Nike的聯名球鞋 VaporWaffle，在「2020巴黎時裝週」...

全家年度商品調查報告出爐 搭上三大趨勢賣最好

疫情改變世界運作，翻轉民眾的生活和消費習慣。2020年倒數計時，全家（5903）今（9）日發布趨勢商品調查報告，由今年熱...

AKAME聯名威石東 小米微氣泡酒限量預購

小米酒的穀物香氣，該如何融入葡萄酒？歲末年終與親友開心聚餐時，除了香檳跟氣泡酒之外，更能夠代表台灣風土的選項，是否真的存...

Converse、adidas Originals讓潮流迷為難 聯名街牌潮鞋齊發！

聯名款是目前潮鞋市場的王道，而且潛力無限，因此讓各個運動品牌幾乎每月都有新系列推出，維持高聲量。Converse就聯手芝...

雷姬掃拖地機器人變身小丸子？創意語音翻玩清掃樂趣

又到了歲末年終大掃除的季節，如果家中還沒有入手清潔機器人，現在正是最佳時機！嘉儀企業推出由好樣科技研發的台灣品牌HOBO...

熱門新聞

台男交25歲奇葩女友！與父洗澡到國中 還摟抱親哥吻嘴

福灣性騷雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

遭董座性騷女學生親上線！6年後看到福灣巧克力仍不舒服

今全台有雨！大雨炸北北基宜 入冬最強冷空氣週日報到

性騷事件延燒慘遭合作廠商切割 福灣道歉了

中1200萬忘兌領捐國庫 桃園幸運兒這期中2100萬快領

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。