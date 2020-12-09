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聖誕絕景不過如此！MB&F青金石Legacy女表太美艷

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
MB&F曾於2019年推出首款專為女性設計的鐘表藝術Legacy Machine FlyingT腕表，三種版本皆採白金材質搭配舖鑲鑽石綴飾，並在2020年初推出無鑽的玫瑰金與鉑金搭配扭索飾紋限量款。圖 / MB&F提供。
MB&F曾於2019年推出首款專為女性設計的鐘表藝術Legacy Machine FlyingT腕表，三種版本皆採白金材質搭配舖鑲鑽石綴飾，並在2020年初推出無鑽的玫瑰金與鉑金搭配扭索飾紋限量款。圖 / MB&F提供。

聖誕節雖然是西方元起宗教的節慶，但來到現代，雪花、團聚、分享情感，則讓為人與人相聚的契機。聖誕節裡的各種小物，又以玻璃製造的雪花球最有歡樂氣氛，導致時落下的片片白雪場景，總令人心頭暖暖。而近期獨立製表品牌MB&F則有一只Legacy Machine FlyingT白金青金石腕表，突起的藍寶石水晶，與聖誕節的雪花球頗有異曲同工之妙。

MB&F曾於2019年推出首款專為女性設計的鐘表藝術Legacy Machine FlyingT腕表，三種版本皆採白金材質搭配舖鑲鑽石綴飾，並在2020年初推出無鑽的玫瑰金與鉑金搭配扭索飾紋限量款，2020年末，品牌再度推出鑲鑽款的18K白金表殼並搭上深藍色青金石表面，美艷動人。

藍寶石水晶凸狀穹頂由錶圈升起，同時穹頂下的表面則帶著些微曲線。如心室般不對稱的開口，具現了LM FlyingT的飛行陀飛輪機芯，同時陀飛輪框架上半部的頂端則綴有一顆隨陀飛輪分秒轉動的鑽石，分秒轉動之際，光芒自顯。同時機芯共使用了280個零件，動力儲存則約為四天（100 小時）。台北不下雪，但擁有一只Legacy Machine FlyingT白金青金石腕表，聖誕奇景，莫過於腕間。

高圓弧形藍寶石水晶，兩側塗以防眩光塗層，背面亦採用藍寶石水晶，這回Legacy Machine FlyingT腕表則具有青金石的藍色表面，美豔天成。圖 / MB&F提供。
高圓弧形藍寶石水晶，兩側塗以防眩光塗層，背面亦採用藍寶石水晶，這回Legacy Machine FlyingT腕表則具有青金石的藍色表面，美豔天成。圖 / MB&F提供。
MB&F Legacy Machine FlyingT腕表，白金、自動上鍊陀飛輪機芯、時間顯示、飛行陀飛輪裝置、鑲嵌168顆寶石約 1.7克拉，價格店洽。圖 / MB&F提供。
MB&F Legacy Machine FlyingT腕表，白金、自動上鍊陀飛輪機芯、時間顯示、飛行陀飛輪裝置、鑲嵌168顆寶石約 1.7克拉，價格店洽。圖 / MB&F提供。
宛如穹頂般的藍寶石水晶鏡面，讓Legacy Machine FlyingT腕表帶來雪花般的奇蹟視覺。圖 / MB&F提供。
宛如穹頂般的藍寶石水晶鏡面，讓Legacy Machine FlyingT腕表帶來雪花般的奇蹟視覺。圖 / MB&F提供。

腕表 聖誕節 鑽石

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