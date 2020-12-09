聖誕絕景不過如此！MB&F青金石Legacy女表太美艷

聖誕節雖然是西方元起宗教的節慶，但來到現代，雪花、團聚、分享情感，則讓為人與人相聚的契機。聖誕節裡的各種小物，又以玻璃製造的雪花球最有歡樂氣氛，導致時落下的片片白雪場景，總令人心頭暖暖。而近期獨立製表品牌MB&F則有一只Legacy Machine FlyingT白金青金石腕表，突起的藍寶石水晶，與聖誕節的雪花球頗有異曲同工之妙。

MB&F曾於2019年推出首款專為女性設計的鐘表藝術Legacy Machine FlyingT腕表，三種版本皆採白金材質搭配舖鑲鑽石綴飾，並在2020年初推出無鑽的玫瑰金與鉑金搭配扭索飾紋限量款，2020年末，品牌再度推出鑲鑽款的18K白金表殼並搭上深藍色青金石表面，美艷動人。