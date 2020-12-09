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「全台最高」聖誕樹！晶華3層樓高 萬豪「真松」6公尺
迎接聖誕節，全台各處點起了溫暖的聖誕燈光，台北萬豪酒店「全台最高真松聖誕樹」今日進駐，以繡球花、松果、原木樁、山歸來及銀果等全自然植物裝飾；日前台北晶華酒店也為「全台最高」樓高三層的巨型聖誕樹點燈。
迎接即將到來的聖誕節，台北萬豪酒店委請「萬花廊」操刀，將高達6公尺的「全台最高真松聖誕樹」帶進飯店，結合今年全球愛護並貼近自然的理念，完全不用任何人工裝飾品，而以大量自然植物妝點佳節氛圍。
台北萬豪各餐廳也推出聖誕佳節限定饗宴；若想要在家溫暖過節，可帶回整隻噴香誘人的火雞，搭配南瓜鑲西班牙臘腸雜糧飯、小圓法國麵包、香濃洋芋泥、季節時蔬、胡桃塔等，整套經典火雞禮籃3,880元。
此外，位於台北晶華酒店中庭、樓高三層的巨型聖誕樹也就定位，即日起至12月31日聖誕老公公將與消費者合影，今年更耗資百萬、加碼演出「聖誕組曲燈光秀」，每晚整點上演。各餐廳也端出聖誕大餐與聖誕糕點，包括造型奇趣的「聖誕寶貝歡樂餐」，以及聯合義大利、德國和法國知名節慶糕點的「聖誕甜品集」等。
想要延續聖誕快樂，可在酒店多住一晚，晶華「聖誕親子航程」郵輪式度假體驗住房專案三天兩夜，兩人成行成人每人每晚2,990元，兩天一夜3,990元，每房另贈一位12歲以下孩童免費，房價包含共學課程、栢麗廳自助早餐，以及欣賞晶華城市星空電影院。
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