跨年派對嗨起來！7家飯店玩創意 登機、口罩、搖滾趴

跨年飯店的「煙火房」超搶手，今年，各大飯店善用「觀景空間」紛紛推出「跨年派對」，增加疫情年的新營收。吃喝玩樂加煙火倒數，或是來場「偽出國」的變裝秀，甚至是超創意寫真的「口罩派對」；就連形象「端正」的台北圓山飯店也中西並用，推出搖滾+辦桌的跨年新體驗。

因為新冠疫情，2020年成為最難忘的一年。台南晶英酒店跨年轉型推出「口罩派對─罩young趴」，入場先送上潮人必備的「口罩項鍊」，知名樂團現場演唱，飯店主廚全新推出的中、西混搭「府城TAPAS」料理小點。這場跨年趴也首次開放兩段式進場，購買「全罩式」可於倒數前4小時進場，含餐四人起桌每位1,680元+10%起；「半罩式」門票於晚間10點開放入場，每位售價580元。此外，派對氣氛最高潮的摸彩活動，今年祭出最大獎價值近10萬的「跟著晶華去旅行」環台住宿券。

超級創意版還有台中裕元花園酒店的「Get Ready to Fly」航空跨年主題派對，入場費1,280元起，再送「裕元航空過夜包」。特別的是酒店打造宛如機場般的派對空間，機票就是入場券，須攜帶護照或影本通過安檢門，仿出國超擬真。

台北星級飯店則多半利用高樓層的超優景觀舉辦派對，像是台北松山意舍酒店釋出17樓舉辦高空跨年派對，101大樓煙火秀加上首次打造的私廚料理，每人2,500元+10%。台北大直英迪格酒店選在4樓空中露台舉辦跨年派對，各種酒飲與軟性飲料無限暢飲加上樂團演出，原價1,980元，12月17日前早鳥優惠買10送1。

圓山大飯店以「辦桌+搖滾」來跨年，推出澎派的台式辦桌菜及搖滾音樂派對，邁向2021年，另有圓山天際客房住宿券(價值17,600元)、餐券等抽獎活動；5人桌餐15,100元起，跨年搖滾派對早鳥優惠價1,099元。

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳的「2021我最正跨年派對」，跨年夜晚間10點至隔日凌晨0點30分開趴，每人1,580元+10%，美饌吃到飽、指定酒水暢飲，外加DJ現場熱力播放音樂，最後到專屬的露天庭院欣賞101煙火跨年。

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳的跨年活動，包含「歲末晚餐」與「倒數派對」兩個時段。晚間10點至凌晨1點的「倒數派對」，每位4,280元+10%，除了義式自助饗宴，加碼法國頂級香檳巴黎之花(Perrier-Jouët)、紅酒、啤酒等多款酒類無限暢飲；倒數時刻，可在戶外空中花園迎接台北101煙火秀，展望美好新年。

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