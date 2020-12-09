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實木家具下殺499元起！優渥實木廠拍網友狂推「必搶」
被網友稱為「徹夜排隊都必搶」的實木家具廠拍來了！歐德集團旗下的實木家具品牌「優渥實木家具」，相隔2年再度舉辦廠拍活動，今年分別在桃園與台南舉辦，從12月10日至14日，家具全面1折起，最便宜499元就能入手實木家具。
優渥實木的廠拍，每次舉辦都會盛況空前，吸引許多人排隊也要買，因為價格實在太划算。此次首推各式絕版商品限量出清，殺最低價是現代北歐直立式DVD架原價12,400元，廠拍價500元，比1折還要低。
平常買不下手的雙人加大造型床架，原價57,700元，特價9,999元，為自己換個好床吧！另外推薦如德比二人座沙發骨架-經濟美學系列原價11,500元、廠拍價2,999元；凱米小茶几-經濟美學系列原價4,600元、廠拍價999元；荷葉型三角邊几原價9,100元、廠拍價1,499元；古典掛衣架-英式古典桃花心木原價4,000元、廠拍價499元；賽維爾床頭櫃-柚木色-經濟美學系列原價3,100元、廠拍價499元。其他如經典丹麥Mind-90cm寬單層開放架原價6,000元、廠拍價599元。
優渥實木2020年度廠拍特賣
北部場：桃園蘆竹物流中心
時間：12/10-12/14 09:00-17:00
地址：桃園縣蘆竹鄉南山北路二段55號 (距永漢高爾夫球場約500公尺)
南部場：優渥台南永康廠
時間： 12/10-12/14 10:00-22:00
地址：台南市永康區中正北路197號
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