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這套潮人必須搶！絕對伏特加聯名sacai聯名環保套組

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「ABSOLUT＊sacai」聯名套組，透過設計與創意，落實環保主張。圖／摘自「sacaiofficial」IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「ABSOLUT＊sacai」聯名套組，透過設計與創意，落實環保主張。圖／摘自「sacaiofficial」IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以工裝、軍裝聞名的日本設計師潮牌sacai，才剛以與Nike的聯名球鞋 VaporWaffle，在「2020巴黎時裝週」秋冬大秀大放異彩；不多久又跟來自瑞典的絕對伏特加（ABSOLUT），聯手推出全新環保聯名限量套組，希望替環保盡一份心力，提倡重複使用手邊物資的永續生活。

在「ABSOLUT＊sacai」聯名套組中，包括一瓶絕對伏特加、一件融合sacai與ABSOLUT之LOGO的聯名T-Shirt、可重複利用的噴嘴矽膠套，以及可以重複使用的公文袋、噴嘴，以及使用說明…等。

這個聯名限量套組首先在中國北京SKP-S「你好，sacai」POP UP 快閃店，以及上海芮歐百貨首發，限量500套；第二波發售預計於12月12日起，在微信（We Chat）中展開，進一步細節有待公布。

這次雙方的聯名系列設計主題，是希望倡導重複利用手邊物資的環保生活方式，以利地球的永續發展，企圖用設計與創意解鎖更好的明天。所以套組中提供可重複利用的噴嘴矽膠套與噴嘴，酒喝完了，還可以把空的酒瓶留下來，裝上套組中的噴嘴矽膠套與噴嘴，就可以用來裝酒精、水…等任何液體，用來消毒環境或者澆花都很可以。套組中的公文袋，也鼓勵大家重複使用，以減少垃圾量，做個對環境友善的人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

空酒瓶裝上套組中的噴嘴矽膠套與噴嘴，就可以再利用。圖／摘自「sacaiofficial」IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
空酒瓶裝上套組中的噴嘴矽膠套與噴嘴，就可以再利用。圖／摘自「sacaiofficial」IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「ABSOLUT＊sacai」聯名套組，提倡重複使用手邊物資的永續生活。圖／摘自「sacaiofficial」IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「ABSOLUT＊sacai」聯名套組，提倡重複使用手邊物資的永續生活。圖／摘自「sacaiofficial」IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
聯名公文袋也可重複使用。圖／摘自「sacaiofficial」IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
聯名公文袋也可重複使用。圖／摘自「sacaiofficial」IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
套組中包括一件「ABSOLUT＊sacai」聯名T-Shirt。圖／摘自「sacaiofficial」IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
套組中包括一件「ABSOLUT＊sacai」聯名T-Shirt。圖／摘自「sacaiofficial」IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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