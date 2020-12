AKAME聯名威石東 小米微氣泡酒限量預購

小米酒的穀物香氣,該如何融入葡萄酒?歲末年終與親友開心聚餐時,除了香檳跟氣泡酒之外,更能夠代表台灣風土的選項,是否真的存在?

過去台灣人普遍認為,代表原住民文化的小米酒,只會出現在原住民風味餐裡;香檳跟氣泡酒,就是出現在結婚、跨年、慶功、歡聚…等喜慶時刻。不過從現在開始,台灣人有新的選項,就是位於屏東、用法國料理手法來呈現原住民風味的AKAME餐廳,與台灣葡萄酒品牌威石東(Weightstone)聯手打造,限量推出「AKAME*Weightstone 小米微氣泡酒」,目前在TA by AKAME臉書開放預購,除了酒款之外,還附有帶著「Weightstone*AKAME」字樣的專屬帆布提袋。

不過由於小米酒本身並沒有固定的釀造程序,每批生產的口感,都不盡相同;因次由AKAME與威石東聯手組成的研發團隊,經過無數次反覆試驗,才慢慢掌握到正確的比例和方法,終於能夠在台灣誕生用金香、黑后、木杉葡萄,加入小米酒,再以香檳釀造法、在瓶中陳年10個月的微氣泡酒。

這款小米微氣泡酒,呈現淡淡的金色酒體,洋溢柑橘、桃子、葡萄柚和荔枝的明亮香氣,並隱約延伸出原生小米的稻穀香,以及溫厚的土壤氣息,並透過優雅細膩的氣泡,延展複雜層次,使口感上多了尾韻張力,相當清新均衡。

如此一來,滋養部落茁壯的穀物香,便與象徵歡慶的葡萄酒完整融合,也讓台灣人有機會可以用有別於以往的視覺、嗅覺、味覺經驗,來感受這塊台灣土地。

