AKAME聯名威石東 小米微氣泡酒限量預購

小米酒的穀物香氣，該如何融入葡萄酒？歲末年終與親友開心聚餐時，除了香檳跟氣泡酒之外，更能夠代表台灣風土的選項，是否真的存在？

過去台灣人普遍認為，代表原住民文化的小米酒，只會出現在原住民風味餐裡；香檳跟氣泡酒，就是出現在結婚、跨年、慶功、歡聚…等喜慶時刻。不過從現在開始，台灣人有新的選項，就是位於屏東、用法國料理手法來呈現原住民風味的AKAME餐廳，與台灣葡萄酒品牌威石東（Weightstone）聯手打造，限量推出「AKAME＊Weightstone 小米微氣泡酒」，目前在TA by AKAME臉書開放預購，除了酒款之外，還附有帶著「Weightstone＊AKAME」字樣的專屬帆布提袋。

不過由於小米酒本身並沒有固定的釀造程序，每批生產的口感，都不盡相同；因次由AKAME與威石東聯手組成的研發團隊，經過無數次反覆試驗，才慢慢掌握到正確的比例和方法，終於能夠在台灣誕生用金香、黑后、木杉葡萄，加入小米酒，再以香檳釀造法、在瓶中陳年10個月的微氣泡酒。

這款小米微氣泡酒，呈現淡淡的金色酒體，洋溢柑橘、桃子、葡萄柚和荔枝的明亮香氣，並隱約延伸出原生小米的稻穀香，以及溫厚的土壤氣息，並透過優雅細膩的氣泡，延展複雜層次，使口感上多了尾韻張力，相當清新均衡。

如此一來，滋養部落茁壯的穀物香，便與象徵歡慶的葡萄酒完整融合，也讓台灣人有機會可以用有別於以往的視覺、嗅覺、味覺經驗，來感受這塊台灣土地。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康